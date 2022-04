Ciclismo oggi tv Liegi-Bastogne-Liegi: dove vederla in diretta e in streaming

Domenica scorsa, 17 aprile, nella giornata di Pasqua, Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) ha coronato il sogno di una vinta vincendo la Parigi-Roubaix.

Il ciclismo sta continuando a regalare spettacolo in questo mese di aprile e anche in settimana, mercoledì 20 aprile, si è disputata un’altra corsa dal fascino antico, la Freccia Vallone, che ha visto imporsi Dylan Teuns (Bahrain Victorious).

Oggi, domenica 24 aprile, si corre la più antica delle classiche, la Doyenne, la celeberrima Liegi-Bastogne-Liegi, creata nel 1892 dalla Liege Cyclist Union.

Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi: il percorso

I corridori che affronteranno questa edizione della Liegi-Bastogne-Liegi si cimenteranno su di un percorso di 257 chilometri con le insidie di 10 cote.

La corsa come sempre si deciderà quando il gruppo transiterà sul Cote de la Redoute e sulle ultime asperità di giornata la Roche au Faucons e la Boncelles.

Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi 2022: i favoriti

Tadej Pogacar, uno dei principali indiziati per la vittoria, non prenderà parte alla corsa. "Sono triste, ma è la decisione giusta", ha dichiarato. La sua rinuncia sarebbe legata alla morte della madre della fidanzata.

Alla vigilia i due nomi più accreditati dai bookie sono quelli di Julian Alaphilippe e di Alejandro Valverde. L’Italia sogna il colpaccio con Nibali o Bettiol che vogliono sorprendere.

Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi: dove vederla in tv

La Liegi Bastogne Liegi sarà trasmessa in diretta per gli abbonati a partire dalle ore 11.35 su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Dazn e Discovery+.

La Rai farà vedere la corsa in chiaro su Raisport HD, canale 58 del digitale terrestre a partire dalle ore 14.30. Il finale della corsa, che sarà in streaming gratuito anche su Raiplay, sarà trasmesso su RaiDue a partire dalle ore 15.40.