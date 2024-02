Italia-Kazakistan, Mondiali pallanuoto maschile 2024: dove vederla in diretta

Inizia l'avventura del Settebello ai Mondiali di pallanuoto 2024 a Doha. Oggi, lunedì 5 febbraio, gli azzurri di Sandro Campagna, che partono con i favori del pronostico, affrontano il Kazakistan nella prima partita del Girone D. La nostra compagine dovrà poi affrontare l'Ungheria, mercoledì 7 e la Romania, venerdì 9, per centrare il passaggio del turno.

Il Settebello, che è reduce dal bronzo europeo conquistato a gennaio, durante questa rassegna iridata deve centrare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto.

Sono 4 i posti che saranno assegnati in questa edizione dei mondiali di pallanuoto e andranno alle quattro migliori squadre nel torneo maschile non ancora qualificate per l'appuntamento a Cinque Cerchi.

Italia-Kazakistan, l'orario e dove vederla in tv

L'incontro tra Italia e Kazakistan, primo turno dei Mondiali di pallanuoto, si gioca oggi, lunedì 5 febbraio, alle ore 17, all'Aspire Dome di Doha e sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay.