Tappa oggi Tour de France 2023 Cronometro Passy – Combloux: percorso, altimetria, diretta tv

Giornata importante ai fini della classifica finale al Tour de France 2023. Oggi, martedì 18 luglio, è in programma il sedicesimo stage, l'unica cronometro di questa edizione della Grande Boucle, la Passy-Combloux, sulla distanza di 22,4 km.

In questo Tour in cui le montagne e i percorsi insidiosi la fanno da padrone, nemmeno la crono farà eccezione. Non sarà un percorso piatto e per specialisti puri, ma i corridori dovranno affrontare alcune interessanti asperità.

Dopo 4 km scollineranno la Côte de la Cascade de Cœr (1,3 km all’8,5%) e nel finale saranno messi alla prova dalla Côte de Domancy (2,5 km al 9,4%) e dalla salita finale, 3,5 chilometri totali al 6,6%. Sarà nuovamente battaglia per la maglia gialla tra Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), che la indossa e Tadej Pogacar che la insegue, staccato di appena 10" in classifica. Tra i possibili vincitori di giornata hanno ottime possibilità Wout van Aert (Jumbo-Visma) e Mattias Skjelmose (Lidl-Trek).

La sedicesima tappa del Tour de France 2023, la Passy–Combloux, partirà alle 13.05 e l'arrivo dell'ultimo corridore è previsto intorno alle 17.30. Sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in streaming su Raiplay dalle 14.45. Diretta per gli abbonati su Eurosport 1 HD e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45.