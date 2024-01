Fortitudo Bologna e Unieuro Forlì staccano il Pass per la Final Four della Coppa Italia

La Flats Service Fortitudo Bologna e l'Unieuro Forlì sono le ultime due squadre qualificate alla Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West di Serie A2 in programma il 16 e 17 marzo, a Roma, la Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano.

In virtù dei risultati di oggi, le due squadre sono certe di chiudere ai primi due posti il girone Rosso, avendo entrambe 4 punti di vantaggio sull'Old Wild West Udine terza, con una giornata dal termine della prima fase.

Le due squadre devono ora definire il piazzamento al termine della prima fase nel girone Rosso; al momento la Flats Service, a parità di punti con Forlì, è prima, visto il +7 nel doppio confronto con i romagnoli (1 vittoria a testa).

Nell'ultima giornata, di domenica 4 febbraio, la Fortitudo sarà impegnata a Verona, mentre l'Unieuro ospiterà Trieste. Nel girone Verde sono già certe della qualificazione Trapani Shark (prima) e Acqua S.Bernardo Cantù (seconda). Si ricorda che le gare disputate in questo turno sono soggette ad omologazione del Giudice Sportivo FIP.

Serie A2, Risultati, Classifica ed Highlights

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2023/24 - Risultati 21^ giornata

Classifica Girone Verde:

Trapani Shark 40 20-1

Acqua S.Bernardo Cantù 32 16-5

Reale Mutua Torino 28 14-7

Real Sebastiani Rieti 26 13-8

Ferraroni Juvi Cremona 24 12-9

Wegreenit Urania Milano 22 11-10

Gruppo Mascio Treviglio 22 11-10

Elachem Vigevano 1955 16 8-13

Luiss Roma 14 7-14

Moncada Energy Agrigento 12 6-15

Novipiù Monferrato Basket 10 5-16

Benacquista Assicurazioni Latina 6 3-18

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2023/24 - Risultati 21^ giornata



Classifica Girone Rosso

Flats Service Fortitudo Bologna 34 17-4

Unieuro Forlì 34 17-4

Apu Old Wild West Udine 30 15-6

Tezenis Verona 28 14-7

Pallacanestro Trieste 28 14-7

UCC Assigeco Piacenza 18 9-12

RivieraBanca Basket Rimini 16 8-13

Sella Cento 16 8-13

HDL Nardò Basket 16 8-13

UEB Gesteco Cividale 14 7-14

Agribertocchi Orzinuovi 10 5-16

Umana Chiusi 8 4-17

GLI HIGHLIGHTS