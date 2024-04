LBA, Olimpia Milano - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

L’Olimpia Milano, dopo la vittoria di Reggio Emilia in campionato e il derby contro Bologna in Eurolega, torna al Forum di Assago per ospitare la Dolomiti Energia Trentino, reduce dal successo interno contro Scafati. Le due squadre si sono già affrontate in 36 occasioni, 26 delle quali conquistate dall’Olimpia. Negli scontri diretti giocati a Milano, i biancorossi comandano per 15-5. L’ultimo successo di Trento nel capoluogo lombardo risale al 2 aprile 2017 (76-98).

Le due società si sono affrontate nella finale Scudetto del 2018 conquistata dai meneghini per 4-2. Ancora imbattuto Messina contro squadre allenate da Glabiati, 5 gare e 5 vittorie per il coach di Milano. In questo campionato, le squadre si sono già affrontate domenica 7 gennaio 2024 nell’ultima giornata del girone d’andata, quando vinse l’EA7 Emporio Armani per 74-79 trainata dai 17 punti di Napier e i 16 di Hall. Ettore Messina ha conquistato tutti i cinque precedenti giocati contro squadre allenate da Paolo Galbiati.

Tanto gli ex in campo questa sera. Nell'Olimpia Milano sono due: Diego Flaccadori, a Trento dal 2014 al 2019 e nelle annate 2021/22 e 2022/23, firmando più di 2000 punti complessivamente in Serie A e 9.1 punti di media in 250 presenze; Shavon Shields, grande protagonista della Dolomiti Energia arrivata in finale Scudetto nel 2017 e 2018, siglando 13 punti di media nelle 61 partite ufficiali giocate con i bianconeri.

Nella Dolomiti Energia Trentino sono in tre. Davide Alviti, che ha giocato a Milano nelle annate 2021/22 e 2022/23, siglando 3.5 punti a partita e vincendo due Scudetti (2022 e 2023) e una Coppa Italia (2022) con i biancorossi; Paul Biligha, all’Olimpia dal 2019 al giugno 2023, firmando 3.3 punti a partita in 135 presenze totali in Serie A. Nel suo palmarès biancorosso ci sono due Scudetti (2022 e 2023), due Coppe Italia (2021 e 2022) e una Supercoppa Italiana (2020); Paolo Galbiati, che ha allenato le giovanili dell’Olimpia dal 2010 al 2016.

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: "Affrontiamo una squadra competitiva come Trento in un momento di rinnovamento. Sono molto pericolosi in campo aperto e hanno tante opzioni in transizione. La nostra difesa sui blocchi sulla palla e in tutte le situazioni di uno contro uno sarà decisiva per contenere il loro tiro da tre punti e fare la nostra la partita”.

Paul Biligha, centro Dolomiti Energia Trentino: "Siamo reduci da due vittorie consecutive molto importanti e che ci hanno dato fiducia e slancio: certo, in casa la spinta del pubblico ci ha aiutati a superare le difficoltà e gli alti e bassi attraversati all'interno delle partite, il passo in avanti che possiamo provare a fare è crescere nel modo in cui gestiamo le difficoltà nelle partite in trasferta. Spesso ci è mancato il guizzo giusto o l'esperienza per riuscire a gestire i momenti complicati, domenica a Milano sarà fondamentale il modo in cui risponderermo ai break che l'Olimpia inevitabilmente imprimerà nella partita, anche in termini di fisicità e impatto atletico a rimbalzo. Per me sarà una serata emozionante perché torno a giocare da avversario sul campo che ho chiamato casa per tante stagioni, ma superata l'emozione iniziale l'unico obiettivo sarà provare a vincere, cosa che non ci è ancora riuscita quest'anno contro Milano nei due precedenti tra campionato e coppa Italia. Un bilancio sulla mia stagione finora? Penso di essere riuscito a dimostrare di poter dare un contributo importante anche su minutaggi ben superiori a quelli degli ultimi anni, ma l'unica cosa che conta adesso è arrivare ai playoff. Sono il nostro obiettivo e ci teniamo tantissimo. Conosciamo Milano, sono una grandissima squadra, ma vogliamo vivere la sfida di domenica come un'opportunità: dobbiamo convivere con qualche assenza importante, ma daremo tutto per sorprendere l'Olimpia e strappare i due punti".

LBA, Olimpia Milano - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - Dolomiti Energia Trentino, gara di serie A, si gioca oggi - domenica 7 aprile - alle ore 19.00. Diretta streaming su DAZN.