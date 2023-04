Atalanta-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tre punti per l'Europa, l'Atalanta e il Bologna si affrontano sabato alle 16,30 e dovranno cercare di vincere per continuare a sognare. La Dea, reduce da due successi di fila, ha la grande occasione di agganciare l'Inter in classifica e avvicinarsi sempre di più al quarto posto che vale la Champions League. I felsinei, imbattuti da tre gare sono a quota 40 e sperano in un passo falso della Juventus con la Lazio per avvicinare la squadra di Allegri al settimo posto.

Atalanta-Bolgona: le scelte di Gasperini

Gasperini dovrebbe tornare a schierare dal primo minuto il tridente con Boga e Lookman alle spalle di Hojlund. La Dea è pronta a utilizzare l'artiglieria pesante mentre in mediana deve ancora fare a meno di Koopmeiners, al suo posto Ederson con De Roon. Problemi in difesa dove mancherà Toloi e anche Djimsiti non è al meglio, davanti a Musso giocheranno Palomino, Demiral e Scalvini.

Atalanta-Bologna: le scelte di Thiago Motta

Problemi in attacco per Thiago Motta che non potrà ancora contare sul capocannoniere della squadra Arnautovic. L'austriaco è sempre infortunato e il centravanti sabato dovrebbe essere Zirkzee, se anche lui non dovesse farcela spazio ancora a Sansone. Alle sue spalle Orsolini e Barrow sulle fasce e il giovane Ferguson impiegato come trequartista.

Atalanta-Bologna: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-3): Musso; Palomino, Demiral, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Højlund, Boga.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Barrow; Zirkzee.

Atalanta-Bologna in diretta tv e streaming

La sfida sarà trasmessa sia da Sky, ai canali 202 e 251 del satellite, che su Dazn in streaming tramite App o sito ufficiale. Anche gli abbonati Sky potranno vedere la gara in streaming su Sky Go e Now TV.