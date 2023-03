Calciomercato Atalanta, le big tornano a bussare per Hojlund, Scalvini e Demiral

Sarà un'altra estate di fuoco per l'Atalanta che dovrà proteggere i propri gioielli dall'assalto delle big. Il nome sulla bocca di tutti al momento è quello di Rasmus Hojlund, bomber esploso nel 2023 e che si è messo in luce anche con la nazionale danese grazie ai cinque gol nelle prime due gare da titolare nella selezione maggiore della sua carriera.

L'attaccante è nel mirino di tantissimi club che stanno cercando un attaccante centrale dal potenziale enorme e ancora per molti versi inespresso. Il centravanti di Gasperini ha infatti solo 20 anni e anche per questo fa gola a Inter e Juventus, in Italia, e ad Arsenal e Newcastle, in Premier League. La Dea solitamente non cede un giocatore dopo solo un anno, ma tutto dipenderà dal tipo di offerta che arriverà, la base d'asta sembra essere sui 40 milioni di euro, l'ennesimo tesoretto se si pensa che i bergamaschi hanno pagato il talento del nord 17 milioni solo otto mesi fa.

Calciomercato Atalanta, non solo Hojlund: Inter su Scalvini e Demiral

Non solo Hojliund però, i pezzi pregiati dell'Atalanta sono anche altri. Due difensori in particolare sarebbero finiti nel mirino dell'Inter che continua la caccia al dopo Skriniar, promesso sposo del Paris Saint Germain, e deve fare i conti anche con il difficile rinnovo di Bastoni. Il giovane centrale va in scadenza nel 2024 e se non prolungherà entro l'estate sarà ceduto per evitare di vederlo partire a zero dodici mesi dopo.

Servono quindi due rinforzi e Marotta ha già il suo preferito: Giorgio Scalvini che dopo essere diventato titolare della Dea adesso si sta ritagliando il suo spazio anche nella Nazionale maggiore, tutto a soli 20 anni. L'Inter da tempo monitora la sua situazione e non solo perché sulla lista dei nerazzuri c'è anche Demiral che invece negli ultimi mesi è stato meno utilizzato da Gasperini e, lui sì, sarebbe uno degli indiziati a lasciare Bergamo la prossima stagione.