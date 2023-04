Atalanta-Gasperini, addio più vicino

Non è ancora tempo di bilanci definitivi, ma a Bergamo si inizia a pensare al futuro e quello dell'Atalanta e di Gasperini potrebbe non essere più insieme. La Repubblica oggi spiega che tra il tecnico e il ramo americano della società non ci sia molta armonia e che a fine stagione porrebbe arrivare l'addio. La Dea è ancora i corsa per un posto in Europa, con il sogno Champions League che è intatto anche se difficile viste le ultime frenate.

Atalanta, Gasperini via: i possibili sostituti

Nulla è ancora certo, per ora sono voci che però circolano da alcuni mesi e che potrebbero davvero diventare realà dopo tante stagioni esalantanti vissute insieme, il Gasp è infatti arrivato nel 2016 e ha costruito alcune delle più grandi imprese della storia del club come la qualificazione a due edizioni della Champions League e l'approdo ai quarti della manifestazione più importante a livello calcistico europeo.

In caso di addio la panchina dell'Atalanta diventerebbe una delle più ambite della Serie A e i candidati non mancherebbero. Si parla di Juric, che di Gasperini è allievo e non ha ancora trovato l'accordo con il Torino per continuare insieme, della rivelazione Palladino, convincente alla prima esperienza a Monza da allenatore, e di Thiago Motta, in piena rimonta a Bologna ma nel mirino anche di Inter e Psg. Tutti sono stati giocatori di Gasperini ai tempi del Genoa, tutti meno l'ultimo nome circolato, Dionisi che però sembra essere vicino al rinnovo con il Sassuolo.

E Gasperini? Dove continuerà la sua carriera? Sempre Repubblica scrive che il pressing del Genoa starebbe aumentando e che il ritorno in Serie A, sempre più vicino, potrebbe dare un ulteriore spinta al ritorno dell'uomo che ha riportato il Grifone in Europa.