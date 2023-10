Atalanta-Genoa, problemi in attacco per Gasperini e Gilardino

Gasperini contro il suo passato per lanciare l'Atalanta ancora più in alto. I bergamaschi prima della sosta hanno perso a Roma contro la Lazio, una buona prestazione vanificata, così come la rimonta dal 2-0, dal gol di Vecino. La Dea deve ritrovare il successo per restare nel gruppo delle grandi ma battere il Genoa, beffato da Udinese e Milan nelle ultime due gare, non sarà di certo facile.

Atalanta, i dubbi in attacco di Gasperini

Gasperini dovrà riuscire a scardinare il fortino rossoblu e per farlo non avrò una carta molto importante: Koopmeiners infatti si è infortunato e starà fuori sia con il Grifone che con lo Sturm Graz. L'Atalanta deve ancora capire come sostituirlo e due sono le opzioni, schierare insieme a Scamacca il duo super offensivo De Ketelaere-Lookman oppure dare spazio a Pasalic alle spalle del centravanti azzurro e di uno tra il belga e il nigeriano. Nonostante l'impegno di giovedì in Europa League con lo Sturm Graz difficilmente il tecnico di Grugliasco farà turnover e quindi chiererà i titolari tranne forse Toloi che è quasi pronto e non verrà rischiato.

Problemi anche per il Genoa anti Atalanta

Non se la passa di certo meglio Alberto Gilardino, Retegui è ancora fermo ai box per il problema post Udinese che gli ha fatto saltare il Milan. Non ce la farà a meno di clamorose sorprese, e nel settore offensivo non ci sarà nemmeno Messias al secondo infortunio stagionale, ne avrà per almeno altri venti giorni. Probabile che il tecnico ex campione del Mondo conferma la formazione che ha sfidato i rossoneri con Gudmundsson riferimento offensivo e a turno Malinovskyi o Thorsby ad accompagnarlo.