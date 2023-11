Dove vedere Atalanta-Napoli in diretta tv e streaming

La corsa al quarto posto si accende al Gewiss Stadium sabato alle 18 con la sfida tra l'Atalanta quinta e il Napoli quarta, divisi da un solo punto. Gasperini recupera molti elementi e prova il sorpasso sugli azzurri nel giorno del ritorno di Walter Mazzarri. Durante la sosta è arrivato l'atteso ribaltone, via Garcia e dentro il tecnico che ha guidato la squadra fino al 2013 e che ha sorpassato Tudor nella corsa alla panchina dei Campioni d'Italia.

Atalanta-Napoli, le scelte di Gasperini

Buone notizie dall'infermeria per Gasperini che ritrova Kolasinac, Scalvini, De Ketelaere e Ruggeri, le loro condizioni sono buone anche se non tutti potranno partire titolari. Nella Dea non ci sarà De Roon squalificato insieme a Palomino e Touré, così in mediana torna Koopmeiners vicino a Ederson con conseguente inserimento alle spalle delle punte di Pasalic. Il croato accompagnerà i due attaccanti che saranno ancora Scamacca e Lookman.

Atalanta-Napoli, le scelte di Mazzarri

Mazzari inizierà con un approccio soft la sua nuova avventura in Campania, niente 3-5-2, si continua con il 4-3-3 in cui mancheranno Lindstrom, Mario Rui e Meret, da valutare le condizioni di Zielinski non al meglio e anche di Osimhen che potrebbe andare in panchina anche se nessuno vuole rischiare e quindi la mossa verrà studiata con molta attenzione. In porta va così Gollini e in mediana Elmas dovrebbe chiudere il terzetto, saranno gli unici cambi di Mazzarri, il resto della formazione resterà la stessa di Garcia.

Atalanta-Napoli, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Scamacca

Napoli (4-3-3) Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Atalanta-Napoli in diretta tv e streaming

Il match del Gewiss Stadium di sabato tra Atalanta e Napoli sarà trasmesso in diretta solamente da Dazn con possibilità di accedere alle immagini attraverso sito ufficiale e App della piattaforma. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi e a Dario Marcolin.