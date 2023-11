Atalanta, verso il Napoli: l'infermeria si svuota

I nazionali rientreranno presto a Zingonia e Gasperini potrà finalmente iniziare a pensare alla supersfida contro il Napoli con il gruppo al completo, o quasi. Il tecnico aspetta notizie sulla situazione infortunati, ne arriveranno parecchie nei prossimi giorni vista la situazione dell'infermeria e per lo più saranno buone.

Atalanta-Napoli, le ultime notizie sugli infortuni

Il primo sospiro di sollievo arriva dalla difesa con l'Atalanta che avrà di nuovo a disposizione sia Scalvini che Kolasinac, i due potrebbero essere entrambi titolari nella gara di sabato alle 18 al Gewiss Stadium. Rientra anche Holm per dare un'alternativa in più sugli esterni ed è pronto anche De Ketelaere che ha smaltito il recente infortunio. Nei prossimi giorni proveranno ad accelerare Toloi e Ruggeri, entrambi sono sulla via del recupero e contano di essere pronti per la partita contro i partenopei.

Tanti ritorni per l'Atalanta che avrà sicuramente tre assenti, Paolomino ed El Bilal Touré, infortunati, e De Roon squalificato. Al posto dell'olandese molto probabile l'arretramento di Koopmeiners in mediana vicino a Ederson con uno tra Pasalic e De Ketelaere alle spalle del duo Lookman-Scamacca.