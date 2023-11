Bari - Venezia: ultime, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La serie B propone, tra le gare del sabato, un interessante crocevia di ambizioni: Bari-Venezia. Al San Nicola, in un clima sempre più ostile nei confronti della proprietà (De Laurentiis), la squadra di Marino cerca una vittoria per rilanciarsi in zona promozione contro una delle realtà più importanti e ambiziose del torneo, il Venezia di Vanoli secondo in classifica.

Dopo i due punti persi a Piacenza contro la Feralpisalò prima della sosta, i Galletti adesso devono riconquistare il proprio pubblico e certezze che mancano in questa prima parte di stagione, in cui è stato necessario anche il cambio in panchina, con l'esonero di Mignani. Domani pomeriggio possibile conferma dell’undici sceso in campo dal primo minuto al Garilli contro la Feralpisalò per Marino, con Sibilli sulla fascia mediana al fianco di Koutsoupias e di Acampora e con Nasti e Diaw a comporre il tandem offensivo.

Reduci da tre vittorie consecutive, gli uomini di mister Vanoli dovranno prestare particolare attenzione per evitare si possa ripetere una prestazione simile a quella dell'ultimo match disputato dopo la sosta, ovvero quello che ha condotto alla sconfitta per 1-0 contro la Reggiana.

Bari - Venezia: probabili formazioni

BARI (3-5-2): Brenno; Pucino, Vicari, Di Cesare; Dorval, Koutsoupias, Acampora, Sibilli, Ricci; Nasti, Diaw. All.: Marino.

VENEZIA (4-4-2): Bertinato; Candela, Modolo, Altare, Sverko; Johnsen, Tessman, Busio, Ellertsson; Pohjanpalo, Pierini. All.: Vanoli.

Bari - Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Bari e Venezia, gara della 14a giornata di serie B, si gioca al San Nicola alle ore 14 domani - sabato 25 novembre - e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, DAZN e NOW.