Bayern Monaco-Lazio, le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Bayern e Lazio provano in Champions a lenire i dolori di un campionato che ultimamente ha riservato parecchie amarezze. Dopo aver perso la Supercoppa tedesca ed essere usciti dalla DFB-Pokal (l’equivalente della nostra Coppa Italia), i bavaresi hanno praticamente detto addio alla possibilità di riconfermarsi campioni in Bundesliga, staccati di ben dieci punti dallo schiacciasassi Leverkusen ancora a quota zero sconfitte nel torneo. Non va troppo meglio alla Lazio, che è staccata di ben sette lunghezze dal quinto posto ed ha incassato tre k.o. nelle ultime quattro partite disputate in serie A. Per ottenere l’accesso ai quarti di finale, i biancocelesti ripartono dall’1-0 dell’andata all’Olimpico: precedente confortante, visto in 12 delle ultime 13 sfide ad eliminazione diretta dei principali tornei continentali, dopo la vittoria nella gara di andata è sempre arrivata la qualificazione (fanno eccezione i quarti di finale di Europa League contro il Salisburgo nel 2017/18, successo dei biancocelesti per 4-2 in gara 1 e sconfitta per 1-4 al ritorno). A Monaco, invece, confidano nella tradizione positiva in Champions: nelle ultime dodici edizioni, il Bayern si è arreso agli ottavi solo nel 2018/19, estromesso dalla corsa al titolo per mano del Liverpool che poi alzò il trofeo.

Bayern Monaco-Lazio, le scelte di Tuchel

I bavaresi si presenteranno al return-match con un volto diverso, privi dell’infortunato Mazraoui e di Upamecano - fermato dopo il rosso dell’andata – ed ancora orfani in avanti di Gnabry e Coman. Ma il tecnico della formazione tedesca potrebbe nuovamente disporre di Davies – al rientro dall’infortunio e candidato a sostituire Guerreiro come esterno basso a sinistra – e di Laimer, il quale potrebbe sia essere impiegato nel pacchetto di mischia che sistemarsi proprio sul versante opposto della retroguardia avvicendando Kimmich, che andrebbe allora con Goretska a formare la diga mediana (con Pavlovic come alternativa). La difesa davanti a capitan Neuer si completerà con Kim e De Ligt, favoriti su Dier. Nessun dubbio in avanti con Kane a guidare l’attacco, tra le linee ci sarà nuovamente Sané tra gli abili ed arruolati, che insieme a Musiala a sinistra e Müller in mezzo prenderà posto sulla trequarti. Come armi da sfruttare in corso d’opera, Tel e Choupo-Moting.

Bayern Monaco-Lazio, le scelte di Sarri

La formazione biancoceleste che comincerà all’Allianz Arena ricalcherà molto da vicino quella vista nella gara di andata. Mancheranno all’appello Patric e Rovella: scontata la presenza di Provedel tra i pali, con la coppia Romagnoli-Gila a governare la difesa che si completerà con Hysaj e Marusic favoriti nel ballottaggio con Lazzari e Pellegrini. A centrocampo reclama una maglia Vecino, ma ad essere schierati dal primo minuto dovrebbero essere Cataldi al centro della mediana con Luis Alberto e Guendouzi ai lati. Tridente offensivo con Immobile al centro (preferito a Castellanos) e corredato da Felipe Anderson ed uno tra Isaksen ed il recuperato Zaccagni ad agire da esterni offensivi.

Bayern Monaco-Lazio, le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Laimer, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Goretzka, Sané, Müller, Musiala, Kane. All. Tuchel

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Bayern Monaco-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Bayern Monaco-Lazio, in programma martedì 5 marzo alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette". L’incontro sarà proposto anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.