Perché l'Inter vuole vendere Marcelo Brozovic

Al Nassr e Barcellona. Questi i club che stanno corteggiando Marcelo Brozovic, con gli arabi che hanno già presentato al centrocampista una ricca offerta da 30 milioni di euro a stagione, rifiutata, al momento, dal giocatore. Il croato, infatti, preferirebbe la destinazione spagnola, con i catalani che, tuttavia, hanno bisogno di alleggerire il proprio monte ingaggi prima di muoversi in entrata. Una situazione di stallo dunque, che l'Inter, proprietaria del cartellino del giocatore, sta vivendo non certo con serenità.

Inter-Brozovic, i motivi del probabile addio

I nerazzurri, già da tempo, hanno messo Brozovic nella lista dei cedibili, contando di mettere da parte un discreto tesoretto dalla sua cessione. Il croato, infatti, viene considerato dall'Inter non più essenziale all'interno del progetto tecnico: una valutazione su cui incide non poco il nuovo ruolo cucito dal tecnico Simone Inzaghi ad Hakan Calhanoglu, il quale, proprio durante l'assenza per infortunio dell'ex Dinamo Zagabria, è stato adattato con ottimi risultati nel ruolo di regista davanti alla difesa. Non solo, l'Inter è inoltre convinta di avere tra le mani quello che sarà il playmaker del futuro: Kristjan Asllani. L'albanese, prelevato dall'Empoli la scorsa estate, ha trovato pochissimo spazio nel suo primo anno in nerazzurro, ma l'idea del club è quella di concedergli gradualmente un minutaggio maggiore a partire già dalla prossima stagione. Con Calhanoglu ed Asllani, quindi, i nerazzurri si sentono di fatto coperti in quella zona di campo.

Al contrario l'Inter, considerati anche l'addio di Gagliardini e la carta d'identità non più verde di Mkhitaryan, ha bisogno di arricchire la rosa con una mezzala di inserimento, individuata in Davide Frattesi. Da qui l'idea del club: vendere Brozovic e utilizzare i soldi ricavati per l'acquisto del centrocampista del Sassuolo. Il croato, insomma, sarebbe stato messo alla porta, tanto da risultare, secondo alcune indiscrezioni, stizzito e risentito nei confronti della società.