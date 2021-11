Cagliari-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Cagliari per i punti salvezza, l’Atalanta per provare il sorpasso sulla concorrenza e tornare nelle prime quattro posizioni in classifica. Mazzarri è già sulla graticola, da quando è arrivato ha vinto una sola volta, è reduce da tre sconfitte di fila, e ora la sua squadra è ultima, difficile pensare che possa cambiare la situazione contro una Dea che sta alzando i ritmi come si è visto nel match di Champions League con il Manchester United.

Cagliari-Atalanta: Mazzarri senza Dalbert, Keita e molti altri

La risalita sembra molto difficile per Mazzari che di certo non è accompagnato dalla buona sorte. Il tecnico toscano deve rinunciare a Rog, Faragò, Landinetti, Ceter, Walukiewicz, Dalbert e Keita oltre che allo squalificato Caceres. Difesa a pezzi quindi, visto che anche Ceppitelli è a rischio forfait, così davanti a Cragno la linea a quattro sarà formata da Bellanova, Godin, Carboni e Lykogiannis. Nandez stringe i denti e si schiera sulla destra a centrocampo dove ci sarà anche il diffidato Strootman. Nessun dubbio sulla coppia offensiva con Joao Pedro che accompagnerà Pavoletti.

Cagliari-Atalanta: Muriel ancora fuori, dubbio Ilicic-Malinovskyi

Problemi di formazione anche per Gasperini che non può ancora contare su Toloi, Pessina, Gosens e Hateboer. La buona notizia è il rientro di Djimsiti che dovrebbe tornare titolare e chiudere l’emergenza difesa. Grazie a questo recupero De Roon tornerà in mediana vicino a Freuler, mentre uno dei pochi dubbi della vigilia per la Dea è in attacco. Pasalic e Zapata sono sicuri del posto, la terza maglia se la giocheranno Ilicic e Malinovskyi, con l’ucraino in leggero vantaggio.

Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta

Cagliari (4-4-2) Cragno, Bellanova, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Deiola; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

Atalanta (3-4-2-1) Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

Dove vedere in diretta e streaming Cagliari-Atalanta

La sfida di sabato sera sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky sui canali Sport Uno e Calcio ai numeri 201, 202, 249 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre. Per quello che riguarda lo streaming disponibile oltre alle App DAZN e Sky Go anche Now Tv. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni e Marco Parolo su DAZN e Andrea Marinozzi e Nando Osi su Sky.