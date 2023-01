Calciomercato Atalanta, spunta Mulattieri ma c'è tanta concorrenza

L'attacco dell'Atalanta potrebbe cambiare pelle tra gennaio e giugno. L'esplosione di Hojlund ha portato il danese in cima alle gerarchie per il posto da centravanti relegando in seconda e terza piazza Zapata e Muriel. Il primo sembra essere il prescelto per lasciare la Dea, che chiede 20 milioni e potrebbe lasciarlo andare già a gennaio con l'Everton che si sarebbe fatto avanti anche se non con l'offerta giusta per il club nerazzurro.

Calciomercato Atalanta, Mulattieri al posto dell'Atalanta

Se davvero Zapata dovesse partire, l'Atalanta dovrebbe trovare un sostituto con identikit che appare chiaro: un ragazzo giovane, di talento e in rampa di lancio, magari ad un prezzo non esorbitante. Un nome che circola con insistenza è quelo di Samuele Mulattieri, 22 anni e attualmente al Frosinone, in prestito dal'Inter, dove con sei gol e quattro assist sta trascinando la squadra laziale in cima alla classifica di Serie B.

L'Atalanta sarebbe balzata in testa alla corsa per il centravanti che è anche nel giro dell'Under 21 azzurra, per lui 3 presenze e un gol con gli azzurrini. La lotta però sarà serratissima visto che sul giocatore c'è mezza serie A. Il Sassuolo lo ha messo nel mirino per sostituire un Pinamomti deludente in questa stagione, l'Udinese avrebbe messo nel taccuino il suo nome in caso di addio di Beto, corteggiato da Napoli e Fiorentina, e poi ci sono Bologna ed Empoli con il club felsineo che ha bisogno di trovare un'alternativa ad Aranutovic.

In tutto questo c'è ovviamente il Frosinone che difficilmemte potrebbe accettare di cedere una delle sue punte di diamanti proprio adesso che vede da vicino al possibilità di tornare in Serie A.