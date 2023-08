Calciomercato Fiorentina, il valzer degli addii: chi si appresta a lasciare i viola

Un po’ Genoa, un po’ Rapid. La Fiorentina è riuscita a miscelare quanto di buono e di meno buono visto nelle prime due uscite di campionato, dando l’impressione nel primo tempo di essere tornata la squadra che all’esordio in campionato aveva strapazzato il Genoa (successo che andrebbe peraltro rivalutato alla luce dell’ultima affermazione dei rossoblù, all’Olimpico contro la Lazio), per poi assomigliare parecchio a quella finita k.o. nell’andata degli spareggi di Conference League. Sconfitta che oltretutto costringerà i viola giovedì sera a vincere con almeno due reti di scarto per qualificarsi evitando i supplementari e partecipare così al sorteggio per i gironi della coppa.

I giorni che separano la Fiorentina dal return match contro i viennesi saranno all’insegna dell’attesa, anche sul fronte mercato, visto che il “work in progress” continua sempre a fare bella mostra alla voce “trasferimenti”. Manca sempre un difensore centrale, soprattutto ora che il Betis – con la partenza di Luiz Felipe alla volte dell’Arabia Saudita – avrà bisogno di un suo sostituito e potrà soddisfare le richieste della dirigenza gigliata per l’argentino Martinez Quarta. E si dovrà mettere mano anche al centrocampo, perché Amrabat sembra ormai irreversibilmente fuori dal progetto tecnico e per agevolare una sua partenza dalla Toscana si sta contemplando anche la formula dal prestito, a beneficio di chi fosse interessato senza voler corrispondere subito i 30 milioni richiesti per cedere il nazionale marocchino.

Ma ci sono anche altre matasse da sbrogliare. Luka Jovic condivide con il nordafricano l’esclusione dalla lista Uefa e la mancanza di offerte concrete, con l’ultimo interessamento da parte dell’Olympiakos e il punto di domanda del gradimento della destinazione da parte del centravanti serbo. Restando al reparto offensivo, sembra nuovamente destinato a fare le valigie Kokorin, mentre il costante pressing dalla Francia per Kouame (Nantes e Lille) appare destinato a restare sterile vista la scelta di non provarsi del jolly ivoriano. Ma intanto, vengono rilanciate le voci di un abboccamento da parte del club gigilato per Andrea Petagna, sebbene nella corsa per l’attaccante ex Napoli (dato in uscita dal Monza) ci sarebbero in vantaggio Torino, Cagliari ed Udinese.