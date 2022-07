Calciomercato Inter, l'ostacolo nella strada che porta a Dybala

Paulo Dybala e l'Inter, un matrimonio che sembrava ormai sul punto di celebrarsi già settimane fa ma che invece, ancora, non s'ha da fare. Diversi gli ostacoli in una trattativa che pareva essersi messa subito in disceca e che al contrario, strada facendo, si è fatta estremamente complicata. A stravolgere i piani il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku, che costringe adesso il club di Steven Zhang a muoversi con oculatezza prima di piazzare nuovi colpi in entrata. I nerazzurri, adesso, devono infatti abbassare il monte ingaggi, lasciando partire qualche giocatore non più al centro del progetto.

Alcuni di loro, come Vidal e Sanchez, sembrano finalmente vicini a salutare Milano, mentre altri, di lasciare il gruppo di Simone Inzaghi, al momento proprio non vogliono saperne. È il caso di Edin Dzeko, elemento centrale nella scorsa stagione e adesso scivolato indietro nelle gerarchie con il ritorno di Big Rom.

Inter, Dzeko blocca Dybala

Dzeko, autore complessivamente di diciassette reti nella scorsa stagione (tredici in campionato, tre in Champions League ed una in Coppa Italia), ha infatti respinto al mittente l'offerta del Valencia e, ad oggi, pare intenzionato a giocarsi le sue carte in nerazzurro. Il bosniaco, arrivato a Milano nella scorsa estate per raccogliere l'eredità di Lukaku, si sente ancora un giocatore importante ed è convinto di potersi giocare il posto con Big Rom e gli altri componenti della batteria offensiva nerazzurra.

Una situazione che ostacola il piano Dybala dell'Inter, che, con il ritorno di Lukaku, prevedeva proprio la cessione di Dzeko come uno dei punti cardine. Restando così le cose, invece, posto per la Joya non c'è sia numericamente, visto che Inzaghi, là davanti, può contare anche su Lautaro Martinez e Correa, sia economicamente. Una soluzione potrebbe essere quella di mettere sul mercato "El Tucu", giocatore che gode però della stima del tecnico, che lo ha fortemente voluto con sé a Milano dopo l'esperienza in comune alla Lazio. Una svolta, in ogni caso, deve arrivare nel giro di pochi giorni: perché il tempo stringe e la pazienza di Dybala, dopo settimane di tira e molla, è ormai sul punto di finire.