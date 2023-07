Calciomercato Inter, gli obiettivi di mercato: un nome per reparto

A caccia di rinforzi in tutti i reparti. L'Inter, in questi giorni, è attivissima sul mercato per cercare di mettere il prima possibile a disposizione del tecnico Simone Inzaghi una rosa completa e priva di buchi. I nerazzurri, in particolare, dovranno trovare un sostituto di André Onana, ormai destinato al Manchester United, e di Romelu Lukaku, che non farà ritorno a Milano dopo la scadenza del prestito. Ma innesti sono attesi anche negli altri reparti.

Gli obiettivi

Per quanto riguarda la questione portiere, il prescelto dalla dirigenza per rimpiazzare Onana e Yann Sommer, attualmente in forza al Bayern Monaco. Il club avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l'estremo difensore svizzero, ma rimane da trovare l'intesa con i bavaresi: i nerazzurri, infatti, vorrebbero uno sconto sulla clausola rescissoria di otto milioni di euro. Sullo sfondo, poi, la pista che porta a Anatolij Trubin, portiere classe 2001 dello Shakhtar Donetsk.

In difesa, dove hanno salutato Skriniar, passato al Psg, e D'Ambrosio, lasciato libero a parametro zero, si attende almeno un altro innesto dopo quello di Yann Aurel Bisseck. Il candidato principale, ad oggi, pare ad essere Demih Demiral, oggi in forza all'Atalanta ma fuori dal progetto di Gasperini e seguito dall'Inter già nelle precedenti sessioni di mercato.

A centrocampo, dove è già arrivato dal Sassuolo Davide Frattesi, i nerazzurri sono alla ricerca di un elemento che possa completare il reparto nelle rotazioni. Un nome che piace a Marotta è quello di Lazar Samardzic, serbo classe 2002 protagonista nelle ultime due stagioni con la maglia dell'Udinese, con cui ha realizzato complessivamente sette reti in 56 presenze.

In attacco, infine, come noto l'Inter ha concentrato le proprie attenzioni su Alvaro Morata, avvicinato anche da Roma e Juventus, formazione, quest'ultima, con la quale in passato è già stato protagonista per quattro stagioni. Difficile invece arrivare a Folarin Balogun, giovane stella classe 2001 che, dopo il prestito al Reims, potrebbe anche restare all'Arsenal.