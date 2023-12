Calciomercato Inter, Sanchez via a gennaio? I possibili sostituti

Un ritorno, quello di Alexis Sanchez, che non ha fin qui prodotto gli effetti sperati. Il cileno, tornato all'Inter dopo la parentesi della passata stagione all'Olympique Marsiglia, sta infatti faticando a lasciare il segno, con appena due reti realizzate ad oggi (quelle in Champions League contro Salisburgo e Benfica). L'attaccante, inoltre, ha fatto i conti con qualche problemino di troppo che gli ha impedito di trovare la miglior condizione fisica. Tutti fattori che, inevitabilmente, mettono nella lista dei cedibili l'ex Manchester United in vista della sessione invernale di calciomercato.

Sanchez, in particolare, ha ricevuto ricche offerte dell'Arabia Saudita, Paese nel quale può vantare diversi estimatori. In caso di cessione del cileno, i nerazzurri tornerebbero sul mercato in entrata alla ricerca di un nuovo attaccante che vada ad affiancarsi a Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Marko Arnautovic. Due, nel dettaglio, i nomi che sarebbero già finiti sul taccuino della dirigenza: il primo è quello di Anthony Martial, francese classe 1995 del Manchester United reduce da qualche stagione non particolarmente esaltante, il secondo, invece, è quello di Armando Broja, albanese classe 2001 del Chelsea. A stuzzicare maggiormente la fantasia del club, data la giovane età, sarebbe proprio quest'ultimo: Broja, infatti, viene ritenuto uno degli attaccanti più promettenti sul panorama europeo, capace di abbinare doti fisiche a quelle tecniche. Il suo cartellino, tuttavia, è valutato circa 28 milioni di euro: troppi per le casse dell'Inter., con i nerazzurri che vorrebbero quindi eventualmente seguire la pista del prestito.