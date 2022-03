Calciomercato Juventus, i tre obiettivi per l'estate

Mentre in campo la squadra è impegnata nella difesa di un posto Champions e in una difficile rincorsa scudetto, la società, sulle scrivanie, sta già lavorando in vista della prossima stagione. Questo il doppio binario sul quale sta operando in questo momento la Juventus, con la dirigenza che, dopo quelli piazzati nella sessione di gennaio, durante la quale sono arrivati Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, si sta muovendo per piazzare altri colpi in estate. Obiettivo del club, infatti, è tornare rapidamente sul tetto d'Italia, cercando di recitare un ruolo da protagonista anche in Europa. E, per farlo, servono elementi in grado di alzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Juventus, gli obiettivi di mercato

La priorità del mercato bianconero è rappresentato dall'innesto di un terzino sinistro, ruolo nel quale, in stagione, ha deluso le aspettative Alex Sandro. Il primo nome sul taccuino della dirigenza è quello di Emerson Palmieri, attualmente in forza ai francesi dell'Olympique Lione ma il cui cartellino è di proprietà del Chelsea. Il giocatore, laureatosi campione d'Europa con la maglia azzurra la scorsa estate, ha già indossato le maglie di Palermo e Roma nel nostro campionato, prima di trasferirsi a Londra nel gennaio 2018.

La Juventus vuole poi rinforzare con decisione il centrocampo, reparto apparso particolarmente in difficoltà nel corso di questa annata. La Vecchia Signora, in questo settore, vorrebbe operare due innesti. Il primo obiettivo sarebbe Renato Sanches, portoghese classe 1997 oggi al Lilla e cercato con insistenza anche dal Milan, mentre l'altra pista porta al sogno Paul Pogba, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Manchester United, la cui attuale scadenza è prevista per il giugno 2022. Riportare a Torino il "Polpo" non sarà però semplice, visto l'alto ingaggio percepito dal francese.