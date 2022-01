Calciomercato Juventus, ecco chi potrebbe essere il sostituto di Chiesa

Una vera e propria tegola, quella che si è abbattuta sulla Juventus. I bianconeri, attesi dalla sfida di Supercoppa contro l'Inter, dovranno fare a meno fino al termine della stagione di Federico Chiesa, che, durante la gara contro la Roma, poi vinta in rimonta per 4-3 dalla formazione di Allegri, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio che costringerà il club a modificare i propri piani sul mercato, operando in entrata anche nel settore offensivo.

Juventus, idea Azmoun per rimpiazzare Chiesa

Per colmare il vuoto lasciato dal ko di Chiesa, la Juventus avrebbe pensato a Sardar Azmoun, attaccante classe 1995 attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo. L'iraniano, andato a segno proprio contro i bianconeri nella sfida di Champions League dello scorso 2 novembre giocata all'Allianz Stadium, ha realizzato dieci reti nel corso di questa stagione ed è un profilo che piace moltissimo alla dirigenza. Azmoun, inoltre, andrà in scadenza di contratto a giugno: questo permetterebbe al club di aggiudicarsene il cartellino ad un prezzo non eccessivo.

Al momento, tuttavia, la Vecchia Signora può tesserare solamente in prestito un extracomunitario, in quanto l'ultimo posto libero è arrivato grazie alla cessione, sempre a titolo temporaneo, di Douglas Costa al Gremio. Proprio per tale motivo i bianconeri starebbero pensando di portare a Torino il giocatore con questa formula, con lo Zenit che però, prima di lasciar partire il giocatore, ha bisogno di trovarne sul mercato un sostituto.