Calciomercato Lecce: chi è Rafia, il genio che ha incantato la serie C

Un talento purissimo, un genio del calcio. Un marziano. In serie C sono andati in tilt gli addetti allo scouting e al mercato quando lo hanno visto giocare negli ultimi mesi con il Pescara di Zeman, capace di prenderlo a costo zero dalla Juventus nel mercato di gennaio. Parliamo di Hamza Rafia, centrocampista offensivo francotunisino, da oggi nuovo acqquisto del Lecce. Uno di quelli che potrebbero lasciare il segno nella già sterminata lista dei fenomeni scovati in giro da Pantaleo Corvino. Il d dei salentini da poche ore ha messo nero su bianco con il Pescara per assicurarsi il 23enne cresciuto nelle banlieue di Lione, giocando per strada e poi nelle accademie del club di Ligue 1. Nato e cresciuto nello stesso quartiere di Karim Benzema, suo amico intimo e sempre suo primo tifoso. Il Lecce ha investito 1,2 milioni tra parte fissa e bonus (se li divideranno Pescara e Juventus) per Rafia, tanto se si pensa che il fantasista - diventato mezzala agli ordini di Zeman - arriva dalla C e compie quindi un salto doppio in avanti.

Perché vale tanto Rafia? Perché in C era assolutamente un fuori categoria. Dieci assist decisivi in diciotto partite (e un gol) in riva all'Adriatico. Numeri di prestigio difficili da vedere anche nelle categorie superiori alla Lega Pro. Se n'è accorto Roberto D'Aversa, pescarese doc, nuovo allenatore del Lecce. D'Aversa ha visto da vicino partite e allenamenti del Pescara di Zeman negli ultimi mesi, prima di firmare con i giallorossi. Ecco perché ha spinto per convincere Corvino ad investire sul giocatore. Quand'era alla Juventus, con Pirlo allenatore (che lo avrebbe voluto alla Samp), Cristiano Ronaldo nelle partitine in famiglia ripeteva sempre: "Rafia viene in squadra con me". Una presenza in Coppa Italia, contro il Genoa, e un gol. Poi più nulla. Sono iniziati i prestiti, e Hamza si è smarrito, perdendo fiducia e autostima. Il ds del Pescara Daniele Delli Carri lo ha convinto a ricominciare lontano da Torino, e lo ha fatto diventare protagonista assoluto, anche se in C. Troppo bello vederlo ricamare palla al piede. I suoi assist saranno preziosi anche al Lecce, che vuole ripetere una stagione positiva in A e centrare la salvezza senza affanni, ma anche divertire il caldo pubblico del "Via del Mare". Rafia è pronto per misurarsi con il grande calcio italiano (ha detto no a richieste dalla Francia e dall'Arabia per avere questa chance), dopo aver mangiato il pane duro della C e della B (un'apparizione con la Cremonese di Pecchia promossa in A, solo 12 presenze).

Le caratteristiche di Rafia: tecnica eccellente, fantasia, imprevedibilità nell'uno contro uno, tiro potente (anche da fermo). Ma anche forza fisica e intelligenza tattica. Può giocare mezzala (centrocampo a tre) o trequartista. La C gli stava stretta, a Lecce capiremo se è già pronto per la A. Corvino è pronto a scommetterci, e lui di solito non sbaglia.