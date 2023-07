Calciomercato Milan, la nuova idea per la difesa

Non solo centrocampo e attacco, dove i nomi più caldi, al momento, sono rispettivamente quelli di Yunus Musah e Mehdi Taremi. Il Milan, in questi giorni, si è messo alla ricerca di un rinforzo anche in difesa, con la dirigenza che si è posta come obiettivo quello di innalzare il livello tecnico della rosa da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli un po' in tutti i reparti. Il profilo finito sul taccuino è quello di Facundo Gonzalez, uruguaiano classe 2003 attualmente in forza al Valencia.

Il nome di Facundo Gonzalez è emerso durante i colloqui che i rossoneri stanno avendo con gli spagnoli per quanto riguarda Musah, giocatore che nei piani del club andrebbe a costituire il terzo rinforzo in mezzo al campo dopo gli arrivi di Loftus-Cheek dal Chelsea e di Reijnders dall'AZ Alkmaar. L'uruguaiano si è messo particolarmente in luce agli ultimi Mondiali Under 20, con cui ha conquistato il titolo con la propria Nazionale vincendo anche il premio di miglior difensore della competizione. Gonzalez ha un contratto in scadenza nel 2024 e ciò potrebbe permettere al Diavolo di acquistarne il cartellino del giocatore, che gode dello status di comunitario (oltre a quella uruguaiana, possiede anche la cittadinanza spagnola e italiana), ad un prezzo non ecccessivamente alto.

Prima di affondare per il difensore del Valencia, tuttavia, il Milan, deve cedere Matteo Gabbia, che non rientra nei piani della società. Una volta liberato lo slot, i rossoneri potrebbero avenzare la prima vera e propria offerta per cercare di portare Facundo Gonzalez in Italia.