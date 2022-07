Calciomercato Monza, Galliani scatenato: assalto a Dzeko

Adriano Galliani, per il suo Monza, vuole un top player in attacco. I brianzoli, dopo aver chiuso nei giorni scorsi gli acquisti di Ranocchia, Cragno, Sensi e Pessina, sognano un grande colpo anche nel reparto offensivo, andando alla ricerca di un profilo di esperienza che possa garantire un buon numero di reti. E tra i nomi messi nel mirino dall'amministratore delegato biancorosso, oltre a quello di Mauro Icardi, ormai ai margini nel Paris Saint-Germain, c'è anche quello di Edin Dzeko.

Monza su Dzeko, le ultime

Il bosniaco, con il ritorno alla corte di Simone Inzaghi di Romelu Lukaku, non è più centrale nel progetto dell'Inter e la sua permanenza in nerazzurro rischia di far sfumare l'ingaggio di Paulo Dybala, attualmente svincolato dopo sette stagioni alla Juventus. Il club di Steven Zhang, per l'attaccante, sta cercando una nuova sistemazione e su di lui, nelle ultime ore, ha messo gli occhi proprio il Monza. Una trattativa non semplice, visto l'alto ingaggio percepito dal giocatore, ma Galliani, sostenuto dal presidente Silvio Berlusconi, è pronto a fare un tentativo. Da capire, tuttavia, quali siano le volontà di Dzeko: il bosniaco, autore nell'ultima stagione di diciassette reti (tredici in campionato, tre in Champions League ed una in Coppa Italia) non sembra al momento intenzionato a lasciare l'Inter se non per una squadra di prima fascia che possa garantirgli ancora una vetrina europea. L'ambizioso progetto del Monza, deciso a recitare fin da subito un ruolo da protagonista nel massimo campionato, potrebbe però convincerlo a cambiare idea.

I biancorossi, nel frattempo, sono tornati alla carica per Nicolò Casale, difensore attualmente in forza al Verona. Sul giocatore, una delle rivelazioni della scorsa stagione, c'è il pressing anche della Lazio, decisa a rinforzare il proprio reparto arretrato: tra i due club si prospetta un vero e proprio duello per aggiudicarsi le prestazioni dell'ex Empoli.