Calciomercato Napoli, acquisti e cessioni: è partita la rivoluzione offensiva

Il primo a dare l’addio è stato Lorenzo Insigne che già a inizio anno aveva accettato il corteggiamento del Toronto, ma ora che il mercato è davvero alle porte altri lo seguiranno. ll prossimo sarà Dries Mertens che non ha rinnovato, poi toccherà a Victor Osimhen, il big da sacrificare per dare ossigeno alle casse del club e con la cifra incassata dalle cessione, 100 milioni circa, intavolare le trattative in entrata. Valigie pronte le avrebbe anche Politano con il suo agente che secondo alcuni rumors avrebbe comunicato la volontà del giocatore di cambiare aria, e poi c’è la questione Zielinski corteggiato da club tedeschi.

Partiranno tutti? Difficile dirlo adesso, ma di sicuro l’attacco del Napoli cambierà pelle e gli addii non sembrano spaventare più di tanto Giuntoli che per alcune pedine avrebbe già trovato i sostituti.

Calciomercato Napoli: in attacco vicini Deulofeu e Bernardeschi

L’uomo mercato azzurro infatti ha già bloccato il talentuoso Kvaratskhelia, ma non si è di certo fermato. Per sostituire Insigne è forte la candidatura di Bernardeschi, l’ex Juventus sembra aver accettato la proposta di De Laurentiis e dovrebbe ripartire dal Napoli per dare un nuovo impulso ad una carriera che a Torino non è decollata come molti pensavano potesse accadere.

Il sostituto di Mertens sarà invece con ogni probabilità Deulofeu. Lo spagnolo ha già detto sì, manca solo l’accordo con l’Udinese con cui i rapporti sono ottimi. Qualche milione divide domanda e offerte, niente che un contatto diretto De Laurentiis-Pozzo non possa risolvere.

Il nodo Osimhen ancora da sciogliere

Tempi più lunghi per il dopo Osimhen. L’idea del Napoli è quella di cedere il nigeriano solo con un’offerta da 100 milioni e con tempistiche prestabilite, chi vorrà portarsi a casa il bomber dovrà farsi avanti prima della partenza per il ritiro, altrimenti potrebbero anche essere altri i big con cui fare cassa. Manchester United, Arsenal e Newcastle sono pronte, ma il tempo stringe. In caso di addio sono tre le piste valide: Scamacca, Beto e Broja, più distante invece Simeone che ha caratteristiche tecniche forse troppo diverse dall’attuale centravanti.

Bernardeschi, Deulofeu, Lozano dietro ad un centravanti che oggi è Osimhen ma in futuro potrebbe anche cambiare. Il nuovo attacco del Napoli potrebbe essere questo, e guardando solo ai nomi, confrontato con quello Insigne, Zielinski/Mertens, Politano, spesso utilizzato nello scorso campionato, Spalletti potrebbe anche guadagnarci e non perderci.