Calciomercato Napoli: assalto ai gioielli dell’Empoli, Ancelotti corteggia Lozano

Nandez si allontana perché il Cagliari non vuole cederlo, Tagliafico resta un nome caldo perché sarebbe lo stesso giocatore a spingere per giocare in Italia, anche se trovare la formula giustacon l’Ajax non è facile, ma gli uomini mercato del Napoli non si fermano qui. Si sta scaldando l’asse con l’Empoli, i rapporti tra le società sono ottimi, lo dimostra anche l’affare Di Lorenzo di appena due anni fa, e i toscani sono da sempre fucina di talenti.

Calciomercato Napoli: un tris di giocatori dall’Empoli

Sotto la guida di Andreazzoli in tanti si stanno mettendo in mostra primo fra tutti l’esterno siinistro di difesa Parisi. Piace a molti, ma il Napoli potrebbe trovare la porta più aperta rispetto agli altri, anche se va detto che servirebbero almeno sette milioni per portarlo al Maradona. Gli occhi di Spalletti però sarebbero andati oltre e così Giuntoli avrebbe iniziato a mettere nel mirino Bajrami che dovrebbe finire la stagione a Empoli e non al Sassuolo come in molti pensavano dopo che i neroverdi avevano salutato Boga. Infine c’è un nome nuovo che spunta sull’asse Empoli-Napoli ed è quello del centrocampista Ricci, già nel giro della Nazionale Under 21.

Insidia Real Madrid per Lozano

Non solo mercato in entrate però sotto il Vesuvio, sul fronte uscite dalla Spagna raccontano di un interessamento del Real Madrid per Lozano. Il messicano è un pupillo di Ancelotti, lo ha già avuto a Napoli e lo porterebbe volentieri anche al Bernabeu. Secondo i rumors sarebbe proprio l’esterno di Spalletti il prescelto nel caso in cui lasciasse la capitale spagnola Isco, sempre meno coinvolto nel progetto tecnico madrileno.

Voci di addio anche per Fabian Ruiz il cui contratto scade nel 2023 e sarebbe proprio lo spagnolo a non volerlo rinnovare. Per ora sono solo chiacchiere, nessuno si è esposto sul tema anche perché il tempo per iniziare i colloqui non manca.