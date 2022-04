Rinnovo Mertens, il piano del Napoli

Mertens si o Mertens no? E'questo il dilemma del Napoli per la prossima stagione. Il calciatore belga è nella storia del club, nessuno ha segnato tanto quanto lui, è un simbolo della squadra di Spalletti anche se oggi non è più titolare, un po' per la presenza di Osimhen, un po' perché l'età avanza. A 34 anni lo spunto non è più quello di un tempo, ma le qualità non si discutono, nove sono i gol stagionali, alcuni pesantissimi e anche grazie a lui il Napoli è rimasto agganciato al treno Scudetto anche quando il brutto infotunio a Osimhen sembrava poter complicare irrimediabilmente la strada.

L'offerta del Napoli per il rinnovo di Mertens

La prossima mossa sarà decidere cosa fare in futuro. L'attaccante è legatissimo a Napoli e al Napoli, la società gli deve molto ed è per questo che sta iniziando a pensare ad un anno ancora insieme. L'offerta però sarà al ribasso, i 4,5 milioni all'anno attuali sono troppi, l'obiettivo del prossimo calciomercato sarà quello di contenere i costi e abbattere il monte stipendio, per questo Insigne ha già firmato con Toronto, per questo Ospina, Malcuit e Ghoulam saranno lasciati lberi a fine stagione, per questo probabilmente nella prossima sessione del calciomercato ci sarà anche l'addio a Fabian Ruiz.

Mertens però è un discorso a parte, e così Giuntoli si siederà al tavolo delle trattative mettendo sul piatto un anno ancora insieme a un milione mezzo, con possibilità di andare avanti anche la stagione successiva. La sensazione è che questa sarà la base di partenza, da alzare con alcuni bonus da decidere insieme. Ora bisognerà capire cosa vorrà fare il calciatore e soprattutto se qualche altra squadra si muoverà. Qalcuno dice Inter, altri parlano di interessamenti dall'estero, da capire quali saranno le cifre offerte che dovranno superare quella del Napoli e convincere Mertens a cambiare città, forse è proprio la seconda la questione più difficile per chi vorrà portarselo a casa.