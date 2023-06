Calciomercato Roma, i giovani salutano: dopo Tahirovic, via anche Volpato e Missori?

E’ il mercato in uscita, nelle ultime ore, a tenere banco in casa Roma. Una vera e propria…migrazione verso altri lidi quella effettuata da alcune delle pedine cresciute nel settore giovanile giallorosso, con destinazioni italiane ed estere. L’intento del club è presto riassunto: rispettare l’accordo con la Uefa per evitare le sanzioni legate al fair-play finanziario, cosa che impone alla dirigenza di racimolare un gruzzoletto necessario per salvaguardare il bilancio di fine mese. I circa 30 milioni necessari arriveranno così non solo dalla positiva conclusione delle trattative riguardanti i cosiddetti esuberi (in primis Kluivert, destinato con ogni probabilità al Bournemouth in Premier League, per cui i contatti tra le parti sono già avviati), ma anche dalla cessione dei giovani che già in questa stagione hanno fatto il loro esordio in prima squadra, racimolando minutaggio nelle rotazioni utilizzate fronteggiare i vari impegni nelle competizioni.

Sfumato il sacrificio di Abraham per via del grave infortunio del centravanti inglese, pur restando in piedi quello di Ibanez che è appetito in Inghilterra (ci sono Tottenham e Chelsea sulle sue tracce), è quindi cominciata l’opera di...alleggerimento della rosa. Il primo a salutare è stato Tahirovic, centrocampista finito all’Ajax per una cifra che, considerando i bonus, si dovrebbe avvicinare ai nove milioni di euro. Ma a salutare la compagnia dovrebbero essere anche Volpato e Missori: per il trequartista e l’esterno destro la destinazione possibile potrebbe essere il Sassuolo, con cui peraltro c’è una trattativa aperta – da tempo – per il passaggio in giallorosso di Frattesi. Ma il sorpasso dell’Inter per il mediano azzurro sembra aver scombinato i piani, portando però un effetto collaterale positivo qualora si concretizzasse il passaggio in nerazzurro. La percentuale di rivendita stabilita da contratto porterebbe infatti il 30% della cifra versata dal club milanese nelle casse della Roma.

Resta invece probabile il “muro” su Bove, destinato nella prossima stagione a ritagliarsi in prima squadra un ruolo ancora più importante, e su Zalewski, sebbene sull’italo-polacco un’offerta sulla base di venti milioni potrebbe anche far cambiare opinione sulla sua imprescindibilità. Considerando la partenza di Karsdorp e le conferme di Celik e Spinazzola, la società giallorossa potrebbe allora affondare il colpo sul brasiliano Ayrton Lucas (che ha compiuto ieri 26 anni), il quale è già finito nei radar della nazionale verdeoro avendo debuttato nell’amichevole della seleçao contro la Guinea. In base alle notizie riportate dal sito Bolavip, la Roma avrebbe individuato nell’esterno del Flamengo la pedina giusta per rinforzare il reparto dei laterali: ma per convincere il club brasiliano a cedere uno dei suoi titolari servirà un’offerta superiore ai dieci milioni.