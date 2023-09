Champions League, il calendario dell'Inter nella fase a gironi

Inizierà con la sfida contro la Real Sociedad, in programma mercoledì 20 settembre alle 21 a San Sebastian, l'avventura dell'Inter nella Champions League 2023/2024. I nerazzurri, che nella passata edizione sono giunti fino in finale, dove sono poi stati battuti dal Manchester City di Pep Guardiola, sono stati inseriti nel girone D, che, oltre agli spagnoli, comprende Benfica e Salisburgo. Un raggruppamento sulla carta non particolarmente impegnativo, nel quale la formazione di Simone Inzaghi cercherà di conquistare il primo posto per presentarsi poi ai sorteggi degli ottavi di finale da testa di serie.

Il calendario

L'Inter, dopo il match contro la Real Sociedad, sarà attesa da due impegni interni consecutivi: prima quello del 3 ottobre con il Benfica e poi quello del 24 ottobre contro il Salisburgo. Portoghesi e austriaci ospiteranno poi i nerazzurri rispettivamente l'8 ed il 29 novembre, prima che Lautaro e compagni chiudano la loro fase a gironi con la partita interna con la Real Sociedad, in programma il 12 dicembre.

Questo, nel dettaglio, il calendario: