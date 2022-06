Calendario Juventus Serie A 2022/2023, tutte le partite dei bianconeri

Inizierà all'Allianz Stadium domenica 14 agosto (salvo anticipi) contro il Sassuolo di Dionisi il campionato di Serie A 2022/2023 della Juventus, chiamata a fare meglio di quanto visto nelle ultime due stagioni, chiuse con un deludente quarto posto. Il primo big match, per la formazione di Massimiliano Allegri, sarà in programma già alla terza giornata (28 agosto), quando i bianconeri ospiteranno a Torino la Roma di José Mourinho. Alla nona giornata la trasferta sul campo del Milan (ritorno alla penultima), alla tredicesima, in casa, il derby d'Italia con l'Inter (ritorno alla ventisettesima). Derby con il Torino in programma al decimo e ventiquattresimo turno (andata in casa dei granata, ritorno in casa dei bianconeri). Sfide con il Napoli alla diciottesima (in trasferta) e trentunesima (in casa), chiusura il 4 giugno a Udine.

Serie A 2022/2023, il calendario della Juventus