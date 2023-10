Celtic-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Destinazione “Paradise”, come viene chiamato dai tifosi biancoverdi il Celtic Park, per una Lazio che proverà in Champions League a risollevare le sorti di una stagione finora sottotono, contrassegnata da quattro sconfitte nei primi sette incontri giocati nella Serie A 2023/2024. Di ben altro tenore l’avvio nel massimo campionato della formazione scozzese, che ha inanellato finora sei vittorie ed un pareggio capeggiando la graduatoria della Scottish Premier, incassando le uniche sconfitte nell’esordio di Champions contro il Feyenoord e nel secondo turno della League Cup – da cui è stata quindi estromessa – contro il Kilmarnock. Per i biancocelesti servirà anche infrangere un tabù, tenuto conto dei precedenti negativi contro le formazioni britanniche: l’ultimo successo è datato addirittura marzo 2000, con il 2-1 sul Chelsea, al quale hanno fatto seguito quattro pareggi e sette sconfitte, contando anche il doppio 1-2 proprio contro il Celtic nella fase a gironi di Europa League 2019/2020. C’è anche un trend negativo da invertire in Champions, legato alle trasferte: quella vittoriosa più recente è di vent’anni fa, sul campo del Besiktas, poi nelle successive quindici sono arrivati cinque pareggi e ben dieci sconfitte.

Celtic-Lazio, le scelte di Rodgers

I biancoverdi alle prese con l’emergenza in difesa, dove mancheranno sia gli infortunati Carter-Vickers, Nawrocki e Welsh che lo squalificato Lagerbielke (rosso per somma di ammonizioni nell’esordio nella competizione contro il Feyenoord). Davanti a Joe Hart tra i pali si dovrebbero pertanto sistemare Johnston (in vantaggio su Ralston) e Taylor come esterni bassi e la coppia centrale formata da Scales e Phillips. Il centrocampo, privo dello squalificato Holm, sarà presidiato da capitan McGregor, con la collaborazione di O’Riley e del giapponese Hatate in ballottaggio con Turnbull. Tridente offensivo in salsa nipponica con il bomber Furuhashi, supportato sugli esterni da Maeda e con ogni probabilità dal coreano Hyun Jun Yang, con l’honduregno Palma e l’esperto Forrest come alternative, in considerazione dello stop dell’israeliano Abada fermato da un problema al muscolo femorale.

Celtic-Lazio, le scelte di Sarri

Previste alcune modifiche all’undici iniziale dei biancocelesti rispetto alla trasferta di San Siro contro il Milan. A rifiatare dovrebbe essere Romagnoli, che al centro della difesa a protezione di Provedel lascerebbe il posto a Patric al fianco di Casale, mentre come terzini va verso la conferma Marusic con Pellegrini ad agire sul settore sinistro. Per dirigere il traffico in mediana la scelta potrebbe ricadere su Vecino nel ruolo di play, con ai fianchi Kamada preferito a Guendouzi e Luis Alberto nuovamente impiegato dal 1. Al centro del tridente tornerà Immobile, come esterni offensivi in pole Felipe Anderson e Pedro, il quale dovrebbe concedere un turno di riposo a Zaccagni.

Celtic-Lazio, le probabili formazioni

Celtic (4-3-3): Hart, Johnston, Phillips, Scales, Taylor, O'Riley, McGregor, Hatate, Maeda, Furuhashi, Yang. All. Rodgers

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini, Kamada, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Celtic-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Celtic-Lazio, in programma mercoledì 4 ottobre alle 21 al “Celtic Park” di Glasgow, sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.