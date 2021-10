Inter, Dumfries flop: il rigore regalato alla Juve l'emblema di un inizio di stagione da incubo

Doveva tentare di non far sentire troppo la partenza di Achraf Hakimi, passato in estate al Paris Saint-Germain, ma Denzel Dumfries, arrivato all'Inter sulla scia di un Europeo giocato da assoluto protagonista con la sua Olanda, sta fin qui deludendo le aspettative. L'ex giocatore del Psv Eindhoven, in questo segmento iniziale di stagione, ha infatti raramente offerto prestazioni convincenti, tanto che il tecnico Simone Inzaghi, il più delle volte, gli ha preferito Matteo Darmian. Un impatto non certo felice con il nostro campionato per l'olandese, finito, suo malgrado, sulle copertine di tutt'Italia per l'impacciato intervento con cui ha regalato alla Juventus il rigore dell'1-1 nel finale del derby d'Italia. Episodio simbolo di un'annata, almeno per il momento, da dimenticare.

Dumfries, all'Inter un inizio di stagione da incubo

Eppure Dumfries aveva convinto tutti ad Euro 2020, affermandosi come uno dei giocatori più positivi di un'Olanda uscita prematuramente agli ottavi di finale. Devastante in fase di spinta sulla corsia di destra, era riuscito anche ad inserire per due volte il suo nome sul tabellino dei marcatori, andando a segno prima nella partita contro l'Ucraina e poi in quella con l'Austria. Un rendimento che gli aveva subito permesso di attirare su di sé l'interesse di alcuni dei maggiori club d'Europa, tra cui quello dell'Inter, che ha deciso di puntare con decisione su di lui per il dopo Hakimi.

Peccato, però, che di quel Dumfries inarrestabile visto con gli Orange agli Europei, a Milano, non vi sia stata fin qui traccia. Spaesato ed impacciato, l'esterno classe 1996 non è ancora riuscito ad inserirsi negli schemi di Simone Inzaghi, risultando non solo improduttivo, ma, talvolta, addirittura contropruducente. Come contro la Juventus, quando, suo malgrado, ha fatto sfuggire alla sua squadra tre punti che sembravano ormai in mano.