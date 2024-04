Europa League, Milan-Roma: formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Un derby tutto italiano che, in palio, metterà un posto in semifinale. Milan e Roma, formazioni che occupano rispettivamente il secondo ed il quinto posto nel campionato di serie A, si troveranno l'una di fronte all'altra nei quarti di finale di Europa League, con la gara di andata in programma giovedì 11 aprile alle 21 a San Siro. I rossoneri, nel turno precedente, hanno eliminato lo Slavia Praga, mentre i giallorossi hanno avuto la meglio sul Brighton. Chi passerà il turno, in semifinale, se la vedrà con una tra Bayer Leverkusen e West Ham.

Milan-Roma, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara di andata contro la Roma, dovrebbe recuperare Thiaw, che andrebbe così a comporre la coppia centrale di difesa con Gabbia, favorito su Kjaer (out Tomori per squalifica). A destra Florenzi insidia Calabria, mentre dall'altra parte è certo del posto Hernandez. In mezzo al campo si contendono le due maglie Bennacer, Reijnders e Adli, con i primi due al momento in vantaggio. Nessun dubbio nel reparto offensivo, dove Pulisic, Loftus-Cheek e Leao agiranno a supporto di Giroud.

Milan-Roma, le scelte di De Rossi

De Rossi, dall'altra parte, punterà sul 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy. A centrocampo cabina di regia affidata a Parades, con Cristante e Pellegrini ad agire da mezzali. In difesa, dove non ci sarà per squalifica Ndicka, coppia centrale formata da Mancini e Llorente, con Celik e Spinazzola (favorito su Angelino) sulle corsie laterali.

Milan-Roma, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Milan-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Roma, in programma giovedì 11 aprile alle 21 a San Siro e valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa League, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app. La sfida, infine, sarà trasmessa in chiaro da Rai 1.