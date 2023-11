Fiorentina-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A secco di gol e punti nelle ultime due uscite di campionato, inframmezzate dalla scorpacciata di Conference League con il Cukaricki, la Fiorentina con il pensiero ed il cuore vicini alle popolazioni colpite dall’alluvione attende la Juventus in una delle sfide stagionali più sentite per entrambe le tifoserie. Tra i temi del match, l’efficacia offensiva dei viola (quarto miglior attacco dopo dieci giornate) opposta alla solidità di una Juventus già arrivata a quota sette clean sheet, cinque dei quali consecutivi (e imbattuta da fine settembre, 2-4 sul campo del Sassuolo). Decisamente avanti i piemontesi nel bilancio degli scontri diretti (80 vittorie contro 35), nel quale figurano anche 53 pareggi. Tuttavia, la Fiorentina è sempre andata a punti negli ultimi quattro incroci al “Franchi”, nei quali ha collezionato un’affermazione e tre pareggi.

Fiorentina-Juventus, le scelte di Italiano

Diversi i ballottaggi aperti in casa viola, anche in considerazione dell’imminente trasferta di Conference League in Serbia. Nella difesa che schermerà Terracciano tra i pali sembrano principalmente due le opzioni a disposizione del tecnico: Milenkovic e Quarta al centro con Parisi e Biraghi esterni bassi, oppure l’inserimento di Ranieri il quale sarebbe fruibile sia in mezzo al posto di Milenkovic sia sulla fascia qualora Biraghi non desse sufficienti garanzie fisiche e di tenuta. Definito il pacchetto di mischia, con Arthur Melo e Duncan in pole e Bonaventura avanzato sulla trequarti, situazione incerta invece sulle scelte delle frecce da scoccare in attacco. Beltran sembra leggermente favorito su Nzola come “nove”, sugli esterni Nico Gonzalez dovrebbe tornare sul fronte destro del reparto offensivo, con Brekalo in quello mancino avanti rispetto a Sottil, mentre l’impiego dell’argentino a sinistra favorirebbe l’ingresso dal 1’ di Ikoné, il quale sarebbe preferito a Kouame.

Fiorentina-Juventus, le scelte di Allegri

L’allenatore bianconero deve affrontare una situazione emergenziale soprattutto in difesa, visto che nell’elenco degli indisponibili, oltre a De Sciglio, continua a figurare Danilo, insieme ad Alex Sandro (e Weah): conferma per il terzetto arretrato davanti a Szczensy composto da Gatti, Bremer e Rugani. Più scelta davanti, con il tandem Vlahovic-Chiesa favorito per partire dal 1’ con Kean e Milik dalla panchina. Nel cuore della mediana probabile ricorso a Locatelli, Rabiot e Miretti (che potrebbe anche avanzare il suo raggio d’azione), mentre sui binari laterali si profila l’utilizzo di McKennie e Cambiaso in vantaggio su Kostic, sebbene gli ultimi due possano anche trovare impiego contemporaneo sulle due fasce qualora l’americano ritrovi spazio in mezzo col sacrificio di Miretti.

Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Duncan, Arthur, Ikoné, Bonaventura, Gonzalez, Beltran. All. Italiano

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Fiorentina-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Juventus, in programma domenica 5 novembre alle 20.45 allo Stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.