Il Frosinone ha scelto l'erede di Grosso per la panchina

Il Frosinone ha scelto l'erede di Fabio Grosso per la panchina. Dopo l'addio a sorpresa del tecnico della promozione in serie A, il club ciociaro ha puntato su un tecnico giovane, in cerca di rilancio, ma che conosce già alla perfezione la categoria: si tratta del pescarese Eusebio Di Francesco, che torna a sedersi su una panchina dopo una lunga pausa. Difra riparte da una neopromossa, il Frosinone appunto, con l'idea di portare alla salvezza il club che ha vinto l'ultimo campionato di Serie B e ottenuto la promozione in A al termine di una cavalcata impetuosa, fatta di risultati, ma anche di bel calcio e valorizzazione dei giovani.

Dopo la decisione di Fabio Grosso di non rinnovare il contratto in scadenza, il presidente Maurizio Stirpe ha dato carta bianca al direttore direttore Guido Angelozzi, che ha scelto senza esitare l'ex Sassuolo e Roma, semifinalista di Champions nella stagione 2017/2018 con i giallorossi. Di Francesco e Angelozzi hanno già lavorato assieme a Sassuolo, salendo dalla B e arrivando all'Europa League: questa mattina i due si sono incontrati a Roma e hanno trovato rapidamente l'intesa. Di Francesco ritrova una panchina di A: era fermo da settembre 2021, quando fu esonerato dall'Hellas Verona dopo appena tre partite di campionato. Prima altre due esperienze negative, con Cagliari e Samp, terminate con esoneri precoci ad inizio stagione.