Atalanta, l'infermeria è piena: il punto sugli infortunati

Le due grandi sorprese della stagione sono pronte a sfidarsi. Domenica alle 15 l'Udinese secondo con 19 punti ospita l'Atalanta prima a quota 20 insieme al Napoli. Gasperini a Zingonia prepara una gara importante per testare le ambizioni della sua Dea, il problema è che non arriverà alla Dacia Arena con la formazione "tipo".

Infortuni Atalanta, quante assenze contro l'Udinese

L'infermeria infatti è piena e c'è una sola buona notizia, Demiral tornerà titolare dopo lo stop precauzionale contro la Fiorentina. Per il resto la difesa sarà in piena emergenza, fuori dai giochi Paolomino e il lungodegente Djimsiti che potrebbe rientrare appena prima della sosta, restano solo i giovani Scalvini e Okoli insieme al centrale della nazionale turca visto che anche Toloi è stato bloccato da un problema muscolare, non grave, ma che lo toglie dalla lotta per il prossimo match.

Niente da fare ovviamente per l'ex di turno Juan Musso ancora alle prese con il recupero dalla rottuta dello zigomo, il portiere rischia di saltare anche il Mondiale con l'Argentina e di sicuro non rientrerà prima di novembre. Tempi meno lunghi per un altro titolarissimo che negli ultimi tempi è rimasto fermo ai box: Duvan Zapata. Il centravanti colombiano sembrava essere quasi pronto un paio di settimane fa ma qualcosa è andato storto, così salterà l'Udinese ammadovrebbe rientrare la settimana successiva contro il Sassuolo.

Il problema attuale dall'Atalanta sono gli infortuni muscolari di cui è stato ancora una volta vittima Zappacosta che è rientrato nel test con la Pro Patria ma si è subito fatto male di nuovo. L'esterno non ha praticamente mai giocato in questa stagione e lascerà ancora il posto a Soppy con Hateboer dall'altra parte, già detto della difesa obbligata in mediana spazio a De Roon e Koopmeiners. Soliti dubbi in attacco con Ederson, Pasalic, Malinovskyi e Boga a giocarsi le maglia nei due ruoli sulla trequarti e uno tra Muriel e Hojlund in attacco.