Infortunio Calhanoglu, condizioni e tempi di recupero

La sosta per gli impegni delle Nazionali, in casa Inter, ha portato buone notizie sul conto di Romelu Lukaku, tornato decisivo con il suo Belgio, ma negative per quanto riguarda Hakan Calhanoglu, rimasto vittima di un infortunio nella gara Turchia-Croazia, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024. Il turco, elemento centrale nello scacchiere di Simone Inzaghi, si è sottoposto nella giornata di oggi, giovedì 30 marzo, agli esami strumentali del caso all'Istituto Humanitas di Rozzano, i quali, come comunicato dal club in una nota ufficiale, hanno evidenziato una "distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra" con "le sue condizioni che saranno rivalutate nei prossimi giorni".

I tempi di recupero

Lo stop, in casi come questi, è di almeno un paio di settimane e Calhanoglu, quindi, sarà sicuramente out per la sfida contro la Fiorentina, in programma sabato 1 aprile a San Siro, ma anche per quella di martedì 4 contro la Juventus, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia. Il turco non sarà verosimilmente a disposizione neanche contro la Salernitana (partita in programma venerdì 7) e la sua presenza è in fortissimo dubbio anche per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica che si giocherà martedì 11 aprile. L'obiettivo, per il turco, potrebbe essere quello di tornare arruolabile per la gara contro il Monza del 15 aprile, ma molto dipenderà da come procederà il percorso di recupero.

Con lo stop di Calhanoglu, in mezzo al campo, ci sarà una nuova chance per Brozovic, che nelle ultime settimane aveva perso posizioni nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Al croato verranno riconsegnate le chiavi del centrocampo, con Barella e Mkhitaryan i prescelti per agire al suo fianco.