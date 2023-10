Juventus, infortunio per Danilo: condizioni e tempi di recupero

Non certo un periodo particolarmente sereno, quello che sta vivendo la Juventus. I bianconeri, dopo la positività al doping di Paul Pogba, confermata dalle controanalisi, devono infatti fare i conti anche con il caso Fagioli, con il centrocampista indagato dalla procura di Torino per scommesse illecite. In tutto questo Massimiliano Allegri è chiamato a mantenere il gruppo concentrato sulle cose di campo, dato che alle porte c'è la delicata trasferta di San Siro contro il Milan, in programma sabato 21 ottobre: una sfida determinante per testare quelle che possono essere le reali ambizioni della Vecchia Signora in questo campionato.

Al tecnico, tuttavia, non sono giunte buone notizie in queste ore: il difensore Danilo, uno dei perni della formazione bianconera, ha riportato un problema muscolare nel corso di Brasile-Venezuela, gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. E l'esito degli esami a cui si è sottoposto il difensore non sono state certo felici per lo staff della Juventus: al difensore è stata infatti diagnosticata una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Il brasiliano, quindi, salterà sicuramente la trasferta di San Siro contro il Milan, con il rientro in campo previsto non prima di 15-20 giorni. Un'assenza alla quale Allegri, a Milano, dovrebbe sopperire con l'inserimento dal primo minuto di Rugani, chiamato a completare la retroguardia con Bremer e Gatti.