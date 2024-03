Infortunio Koopmeiners, le ultime in vista di Napoli-Atalanta

Niente di grave per Teun Koopmeiners, gli esami clinici svolti oggi hanno rispecchiato le sensazioni del post infortunio con la Nazionale. Il centrocampista offensivo di Gasperini ha un piccolo problema al polpaccio, ma niente di preoccupante anche se al momento è a rischio per la gara contro il Napoli. La Dea scenderà in campo sabato alle 12,30 al Maradona in un match molto delicato, difficile saper oggi se l'olandese ci sarà, le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.

Infortunio Koopmeiners, le ultime notizie

Di sicuro l'Atalanta non vorrà rischiare visto che da sabato in poi giocherà tre gare a settimane tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Le tre competizioni si snoderanno senza lasciare respirare la formazione di Gasperini che quindi per affrontare il tour de force dovrà essere al completo o quasi. Insieme a Koopmeiners potrebbe saltare il Napoli anche De Ketelaere, altro giocatore alle prese con un infortunio.

L'attacco quindi potrebbe cambiare forma con a questo punto Miranchuk e Pasalic che scaldano i motori, senza dimenticare che insieme a Lookman potrebbe giocare anche Scamacca. Il ventaglio di scelte rimane ampio e l'Atalanta avrà in più anche l'esterno Holm e il difensore Hien che torneranno di disposizione già per il match del Maradona.