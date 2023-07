Dove vedere le amichevoli estive dell'Inter in tv e streaming

La stagione 2023/2024, per l'Inter, è già iniziata. I nerazzurri, nella giornata di giovedì 13 luglio, si sono infatti ritrovati per il consueto raduno ad Appiano Gentile. Qui Simone Inzaghi, che può già contare sugli innesti di Davide Frattesi, Marcus Thuram e Yann Aurel Bisseck; comincierà a plasmare la squadra lavorando su tattica e schemi. I primi riscontri il tecnico gli avrà nei test amichevoli, a partire da quello del 18 luglio alla Pinetina contro il Lugano. I nerazzurri, nei giorni seguenti, partiranno per la tournée giapponese, dove affronteranno il 27 luglio l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e dell'ex Marcelo Brozovic ed il 1 agosto il Paris Saint-Germain di Mbappé. Il 9 agosto, invece, i nerazzurri scenderanno in campo alla Red Bull Arena contro il Salisburgo.

Inter, amichevoli estive: dove vedere in tv e streaming

Le amichevoli estive dell'Inter, come annunciato dallo stesso club nerazzurro con una nota ufficiale, saranno trasmesse in diretta da Dazn e Sky. "La nuova stagione sta finalmente per cominciare - si legge nel comunicato -: l'Inter si prepara a tornare in campo con una pre-season ricca di appuntamenti affascinanti e prestigiosi. In attesa dell'ufficializzazione del calendario completo degli impegni della squadra di Inzaghi nel pre-campionato, i tifosi nerazzurri avranno l'opportunità di non perdersi nemmeno un minuto delle sfide che accompagneranno l'avvicinamento alla Serie A. Tutti gli incontri amichevoli in programma tra luglio e agosto, compresi i match all'interno dell'Inter Japan Tour con Al-Nassr (giovedì 27 luglio) e Paris Saint-Germain (martedì 1 agosto), saranno trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW e DAZN. Per tutti gli interisti, dunque, la possibilità di seguire le partite in live streaming su DAZN da Smart TV, smartphone, PC o tablet oppure sui canali Sky, in streaming su NOW e su Sky Go, sui dispositivi mobili abilitati".