Inter, al via la stagione 2023/2024: i convocati per il raduno

È iniziata ufficialmente nella giornata di oggi, giovedì 13 luglio, la stagione 2023/2024 dell'Inter. I nerazzurri, questa mattina, si sono infatti ritrovati per il raduno ad Appiano Gentile, dove sosterranno le prime sedute di allenamento. Il primo test amichevole è invece in programma per il 18 luglio, quando la formazione di Simone Inzaghi, alla Pinetina, affronterà come da tradizione gli svizzeri del Lugano. Lautaro e compagni, successivamente, partiranno per la tournée giapponese, dove affronteranno il 27 luglio l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e dell'ex Marcelo Brozovic ed il 1 agosto il Paris Saint-Germain di Kylian Mbappé. Il 9 agosto, invece, l'Inter scenderà in campo alla Red Bull Arena contro il Salisburgo.

I convocati per il raduno

Saranno soltanto diciassette i giocatori agli ordini di Simone Inzaghi fin dal primo giorno di lavoro. Tra questi anche il neo acquisto Yann Aurel Bisseck, prelevato dall'Aarhus, ed il portiere André Onana, sempre più vicino al Manchester United. Coloro che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali a giugno, invece, si aggregheranno al gruppo nei prossimi giorni.

Questo, nel dettaglio, l'elenco dei giocatori convocati per il raduno: Onana, Di Gennaro, de Vrij, Bisseck, Mkhitaryan, Correa, Lautaro, Sensi, Agrume, Lazaro, Radu, Sebastiano Esposito, Salceso, Carboni, Fontanarossa, Oristanio, Stankovic F, Stankovic A.