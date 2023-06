Inter, come giocherebbe con gli obiettivi di mercato: l'ipotetica formazione

Non certo una rivoluzione, ma qualche cambiamento nell'organico, durante questa sessione estiva di calciomercato, l'Inter lo farà. Dopo l'addio di Dzeko, passato a parametro zero al Fenerbahce, i nerazzurri si preparano a salutare altri dei protagonisti dell'ultima stagione: in uscita, infatti, ci sono André Onana, che potrebbe passare al Manchester United, e Marcelo Brozovic, destinato agli arabi dell'Al Nassr (anche se la trattativa, nelle ultime ore, ha subìto un'inaspettata frenata). Partenze che saranno ovviamente rimpiazzate: in mezzo al campo il nome caldo rimane quello di Davide Frattesi, mentre per la porta sono vive le candidature di Trubin e Carnesecchi, oltre a quelle di Sommer e Navas. In attacco, dove è già arrivato Marcus Thuram, rimane poi da risolvere la questione Lukaku, tornato al Chelsea dopo la fine del prestito, mentre in difesa Milan Skriniar, passato al Psg, è stato rimpiazzato da Cesar Azpilicueta.

L'ipotetica formazione

L'Inter, anche nella prossima stagione, avrà come modulo di partenza il 3-5-2, sistema di gioco caro al tecnico Simone Inzaghi. Insieme ad Acerbi e Bastoni, il pacchetto arretrato sarà completato da uno tra Darmian e Azpilicueta. In mezzo al campo, nei progetti nerazzurri, ci sarebbe spazio per Frattesi con Barella e Calhanoglu, quest'ultimo ormai pienamente a suo agio nel ruolo di regista. Sulle corsie esterne ancora Dumfries e Dimarco, in attacco il tandem formato da Lautaro e Lukaku con Thuram come prima alternativa. Tutto ancora da decidere, invece, per quanto riguarda la questione portiere.

Questa, nel dettaglio, l'ipotetica formazione tipo: