Inter-Milan, i tre giocatori su cui punterà Pioli per compiere la rimonta

Un'impresa. Questo ciò che servirà al Milan per staccare il pass per la finalissima di Champions League, in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul. I rossoneri, nella semifinale di andata, sono stati infatti superati per 2-0 dall'Inter (che si è imposta grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan nel corso del primo tempo) e dovranno adesso rendersi protagonisti di una prestazione pressoché perfetta nel ritorno per cercare di ribaltare l'esito del confronto. E per compiere quella che si preannuncia una complicata rimonta, il tecnico Stefano Pioli punterà, in particolare, su alcuni dei suoi elementi.

Rafael Leao

È stato il grande assente nella sfida di andata ed in campo, al Milan, sono enormemente mancate le sue sgroppate. Rafael Leao, con i suoi strappi, è giocatore che può decidere da solo le partite, sia andando lui stesso in rete che servendo palloni d'oro ai compagni. La partita, dal punto di vista tattico, non si preannuncia per lui come quella ideale, dato che i nerazzurri, in virtù del doppio vantaggio conquistato all'andata, potrebbero tenere il proprio baricentro più basso limitando gli spazi a disposizione per il portoghese, ma all'ex Lille spetterà comunque il compito di creare quella superiorità numerica capace di mettere in difficoltà gli avversari.

Olivier Giroud

Nella partita di andata, a causa degli scarsi rifornimenti a lui arrivati, si è visto poco, ma Olivier Giroud rimane sempre un uomo da tenere particolarmente d'occhio per le difese avversarie. Il francese non soffre certo di mancanza di personalità e, con il ritrovato Leao nelle sue vicinanze, è pronto a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco rossonero.

Sandro Tonali

Nella partita di andata è stato tra i più positivi nelle file rossonere e adesso, nella sfida di ritorno, Sandro Tonali è chiamato a dare un contributo ancora maggiore, soprattutto in fase di impostazione: a lui Pioli affiderà il compito di accendere la manovra rossonera.