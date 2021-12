Italia-Argentina, la "Finalissima" a Wembley il 1° giugno 2022

Si giocherà il 1° giugno 2022 la sfida tra Italia e Argentina, che metterà di fronte la nazionale campione d'Europa e quella vincitrice della Coppa America. La "Finalissima", questo il nome ufficiale della competizione, si disputerà a Wembley, stadio che, lo scorso 11 luglio, ha visto trionfare gli azzurri di Roberto Mancini nell'ultimo atto di Euro 2020 contro l'Inghilterra di Southgate, piegata ai calci di rigore dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sul punteggio di 1-1 (al vantaggio iniziale dei Tre Leoni con Shaw l'Italia aveva risposto nella ripresa con il gol di Bonucci). L'albiceleste, nel torneo continentale sudamericano, si è invece imposta per 1-0 sul Brasile al Maracanà grazie ad una rete di Di Maria. A dare l'annuncio ufficiale della sfida, tramite i propri canali, è stata direttamente la Uefa.

Ceferin: "Trofeo che rilanciamo con orgoglio"

"C’è una lunga tradizione di collaborazione tra Uefa e Conmebol, come testimoniato negli anni con competizioni come il Trofeo Artemio Franchi e la Coppa Intercontinentale - ha detto il presidente del massimo organismo europeo Ceferin -, ed è con grande orgoglio che rilanciamo un trofeo per nazionali così prestigioso per la gioia degli amanti del calcio in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di esplorare insieme nuove opportunità e aspettiamo con impazienza la Finalissima di Londra nel giugno 2022. Vorrei ringraziare Alejandro Domínguez per il suo impegno dedicato a questo progetto e per il suo eccezionale lavoro alla guida del calcio sudamericano".