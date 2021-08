Qualificazioni Mondiali 2022, Italia-Bulgaria: le probabili formazioni

Torna in campo l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri, dopo il trionfo europeo dello scorso luglio, sono attesi dagli impegni valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Primo avversario di Chiellini e compagni in questo mese di settembre sarà la Bulgaria di Petrov (fischio d'inizio alle 20.45 di giovedì 2 settembre al Franchi di Firenze), che ha fin qui conquistato un punto in tre partite (pareggio con Irlanda del Nord e sconfitte con Svizzera e Italia). La formazione di Mancini guida invece il girone con i suoi 9 punti, frutto di tre vittorie in altrettanti incontri (successi per 2-0 con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania).

Italia-Bulgaria, le scelte dei due allenatori

L'Italia ripartirà da quel 4-3-3 che l'ha portata ad aggiudicarsi l'ultima edizione dei campionati europei, con una conferma pressoché in blocco dello schieramento titolare. In porta ci sarà quindi Donnarumma, con Florenzi e Di Lorenzo a contendersi un posto per il ruolo di terzino destro e Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri (Spinazzola ai box dopo il grave infortunio accusato contro il Belgio nei quarti di finale degli Europei) a completare il pacchetto difensivo. In mezzo al campo Barella, Jorginho e Verratti, con Chiesa, Immobile e Insigne a comporre il tridente offensivo.

4-4-2 dall'altra parte per la Bulgaria di Petrov, che in attacco si affiderà al tandem Despodov-D. Iliev. Linea di centrocampo formata da I. Iliev, Chochev, Malinov e Yankov, in difesa Turitsov, Antov, Hristov e Bozhikov. Tra i pali Naumov.

Italia-Bulgaria, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Bulgaria (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I.Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D.Iliev