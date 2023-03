Italia-Inghilterra, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Inizierà contro l'Inghilterra il percorso di qualificazione agli Europei 2024 per l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri, campioni d'Europa in carica ed inseriti nel gruppo C, affronteranno gli uomini di Southgate giovedì 23 marzo alle 20.45 allo stadio Maradona di Napoli. Una sfida che sarà il remake della finale di Euro 2020, quando la nostra Nazionale, dopo l'1-1 di tempi regolamentari e supplementari, si impose ai calci di rigore. Da allora, tuttavia, l'Italia ha incassato soltanto delusioni, tra cui quella, difficile da smaltire, relativa alla mancata qualificazione ai Mondiali 2022, la seconda consecutiva dopo quella del 2018. Gli inglesi, invece, ai campionati del mondo di Qatar hanno preso parte arrivando fino ai quarti di finale, dove sono poi stati eliminati dalla Francia.

Italia-Inghilterra, le scelte di Mancini

Mancini, per la sfida contro l'Inghilterra, pare intenzionato ad affidarsi al 4-3-3, con Retegui, convocato a sorpresa dal ct, che potrebbe essere subito lanciato dal primo minuto al centro dell'attacco, con il giocatore del Tigre in serrato ballottaggio con Scamacca. Il tridente offensivo dovrebbe essere poi completato da Berardi e Pellegrini. In mezzo al campo, invece, spazio per i "veterani" Barella, Jorginho e Verratti, in difesa, a protezione del portiere Donnarumma, Di Lorenzo, Romagnoli, Acerbi e Spinazzola. L'alternativa è il 3-5-2, con l'inserimento di Scalvini (Bonucci non al meglio) in difesa e l'avanzamento di Di Lorenzo e Spinazzola sulla linea dei centrocampisti. In attacco, in questo caso, il sacrificato sarebbe Pellegrini.

Italia-Inghilterra, le scelte di Southgate

Southgate, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi ad un offensivo 4-2-3-1, con Saka, Foden e Grealish ad agire alle spalle di Kean. In mezzo al campo spazio per Rice e Bellingham, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Maguire e Stones con James e Shaw sulle corsie esterne. Tra i pali Pickford.

Italia-Inghilterra, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Romagnoli, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. All. Mancini

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Foden, Grealish; Kane. All. Southgate

Italia-Inghilterra, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Italia-Inghilterra, in programma giovedì 23 marzo alle 20.45 allo stadio Maradona e valevole per la prima giornata del gruppo C di qualificazione agli Europei 2024, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.