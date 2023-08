Juventus-Bologna: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un debutto, quello dello scorso weekend, più che positivo per la Juventus, capace di espugnare la Dacia Arena di Udine con un secco 3-0 e di stupire per intensità e qualità di gioco. Un repertorio che i bianconeri vogliono mostrare anche nella partita contro il Bologna, in programma domenica 27 agosto alle 18.30 all'Allianz Stadium e valevole per la seconda giornata del campionato di serie A. La Vecchia Signora, con i rossoblù, superati a domicilio per 2-0 dal Milan all'esordio, vogliono infatti dimostrare che quanto visto contro l'Udinese non è soltanto un fuoco di paglia, ma un vero e proprio radicale cambiamento di filosofia.

Juventus-Bologna, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara con il Bologna, dovrebbe confermare in toto gli undici visti a Udine. Spazio quindi ancora al 3-5-2, con Chiesa a formare il tandem d'attacco con Vlahovic. A centrocampo Locatelli in cabina di regia affiancato da Miretti e Rabiot, con Weah sulla corsia destra e Cambiaso nuovamente preferito a Kostic su quella sinistra. In difesa il ballottaggio tra Alex Sandro e Gatti dovrebbe essere nuovamente vinto dal brasiliano, pronto a completare il reparto con i connazionali Danilo e Bremer. Szczesny tra i pali.

Juventus-Bologna, le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta, dall'altra parte, dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-2-3-1, con il terzetto formato da Orsolini, Ferguson ed Aebischer ad agire alle spalle dell'unica punta Zirkzee. In mezzo al campo spazio per Moro al fianco di Dominguez, linea difensiva composta da Poschi, Beukema, Lucumì e Lykogiannis. In porta Skorupski.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Moro; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Zirkzee. All. Thiago Motta

Juventus-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Bologna, in programma domenica 27 agosto alle 18.30 all'Allianz Stadium e valevole per la seconda giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.