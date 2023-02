Juventus-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della seconda vittoria consecutiva. La Juventus, reduce dall'affermazione esterna per 3-0 sul campo della Salernitana, vuole conquistare altri tre punti nella sfida contro la Fiorentina, in programma domenica 12 febbraio alle 18 all'Allianz Stadium e valevole per la 22esima giornata del campionato di serie A. Un match sentitissimo, con i viola, battuti a domicilio dal Bologna nell'ultimo turno, che sognano lo sgambetto ai rivali. I bianconeri, tuttavia, non possono permettersi passi falsi: la penalizzazione per il caso plusvalenze li ha infatti allontanati dalle zone nobili della classifica, con la Vecchia Signora chiamata ad una striscia di risultati utili consecutivi per cercare di rientrare in corsa per un posto in Europa.

Juventus-Fiorentina, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida con la Fiorentina, dovrà fare a meno di Miretti, messo ko da un problema alla caviglia, oltre che di Bonucci, Pogba e Milik. Modulo di partenza sarà il 3-5-2, con Chiesa favorito su Di Maria per affiancare Vlahovic in attacco. In mezzo al campo spazio per Fagioli insieme a Locatelli e Rabiot, con Kostic a sinistra ed uno tra Cuadrado e De Sciglio (con il colombiano in leggero vantaggio) a destra. In difesa Rugani insidia Danilo per completare il reparto con Bremer e Alex Sandro. In porta Szczesny.

Juventus-Fiorentina, le scelte di Italiano

Italiano, dall'altra parte, si affiderà al 4-2-3-1, con Jovic e Cabral a contendersi una maglia per il posto di punta centrale. Sulla trequarti si vedrà Bonaventura, con Kouamé (favorito su Ikoné) e Gonzalez ai lati. A centrocampo probabile spazio per Duncan al fianco di Amrabat, in difesa coppia centrale formata da Milenkovic e Martinez Quarta con Dodo e Biraghi sulle corsie esterne. Terracciano tra i pali.

Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Jovic. All. Italiano

Juventus-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Fiorentina, in programma domenica 12 febbraio alle 18 all'Allianz Stadium e valevole per la 22esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.