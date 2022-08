Juventus, infortunio Di Maria: i tempi di recupero si accorciano

La Juventus riparte dopo lo scialbo 0-0 di Genova contro la Sampdoria che ha evidenziato i soliti difetti bianconeri. Gioco lento, poche palle gol create e un centrocampo che fatica a mettere in condizioni gli attaccanti di segnare. I nove palloni in novanta minuti toccati di Vlahovic sono qualcosa in più di un campanello d'allarme. Allegri ha bisogno di qualità soprattutto negli ultimi trenta metri e l'avrebbe anche se gli infortuni non gliela avessero tolta.

Infortunio Di Maria: la Juventus sorride

A Genova si è sentita l'assenza di un campione come Di Maria a cui basta poco per creare superiorità numerica e mettere gli avversari in porta, senza contare che di certo non si fa pregare quando c'è da mettere la palla in rete. Il Fideo è un lusso per la Serie A e la buona notizia è che Allegri potrebbe averlo a disposizione prima del previsto. Le analisi dopo l'infortunio muscolare prevedevano un mese di stop, ma negli ultimi giorni le condizioni sono migliorate a tal punto da far pensare ad un rientro per la prima di Champions League prevista per il 6 o il 7 settembre.

Quante partite salterà ancora Di Maria?

Allegri può quindi sorridere, dovrà trovare comunque altre soluzioni perché Di Maria salterà ancora almeno tre partite. La prima sarà il big match all'Olimpico contro la Roma, che a dispetto di un mercato offensivo di livello alto, ha nella difesa la sua arma migliore. La Juve lenta e senza idee vista a Genova dovrà sparire e lasciare spazio ad un squadra più veloce che possa mettere in difficoltà la granitica compagine di Mourinho.

Di Maria salterà sicuramente anche altre due partite di Serie A, la prima sarà lasfida del turno infrasettimanale del 31 agosto contro la Spezia e la seconda sarà il sentitissimo macth di Firenze al Franchi con la Fiorentina di sabato 3 settembre alle 15.